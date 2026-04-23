Viajan a Ibiza para trabajar, descubren que la casa alquilada estaba ocupada ilegalmente y se quedan en la calle

Una pareja de jóvenes ha denunciado a través de redes sociales (TikTok: @Lacarreradelarata) haber sido víctima de una supuesta estafa en el alquiler de una vivienda en Ibiza, donde tenían previsto trasladarse para trabajar durante la temporada turística y poder generar ingresos durante el verano.

Víctor y María habían viajado a la isla con la intención de establecerse y comenzar a trabajar en el sector servicios. Sin embargo, al llegar al inmueble que habían reservado previamente, se encontraron con una situación totalmente inesperada: la vivienda no estaba disponible para ellos, sino ocupada por otras personas que, según relatan, se encontraban viviendo allí sin intención de desalojarla.

Según explican en su testimonio, la pareja había entregado una señal económica para reservar el alquiler, después de haber mantenido varias conversaciones e incluso videollamadas con la persona que les ofreció la vivienda. Sin embargo, al llegar a Ibiza descubrieron que la supuesta intermediaria no era la propietaria del inmueble, sino que formaba parte de las personas que lo ocupaban de manera irregular.

En su relato, aseguran además que el estado de la vivienda era muy deteriorado y que habían sido informados por vecinos de que situaciones similares habrían afectado a otros jóvenes que también intentaron alquilar el mismo inmueble, lo que refuerza la sospecha de un posible fraude en alquileres turísticos en Ibiza.

El caso ha generado preocupación entre los trabajadores temporales que llegan cada año a zonas de alta demanda como Platja d’en Bossa, en Ibiza, uno de los puntos más turísticos y con mayor presión de alojamiento en la isla.

En el vídeo difundido en redes sociales, la pareja lanza una advertencia a otras personas que tengan previsto desplazarse a Ibiza para trabajar, señalando la importancia de extremar las precauciones antes de realizar pagos o reservas de vivienda a distancia. También piden ayuda para poder encontrar un alojamiento alternativo, ya que en ese momento se encontraban sin una solución habitacional estable.

«Quiero que tengáis cuidado si venís a hacer la temporada en Ibiza, porque esto es real, nosotros pensábamos que no nos iba a pasar», explican en su mensaje, donde también relatan su situación actual y la dificultad para encontrar vivienda en la isla.

Tras este incidente, la pareja se ha visto obligada a alojarse temporalmente en un hostal, una solución que consideran provisional y complicada de mantener debido al coste elevado del alojamiento en la isla durante la temporada alta. Ahora, han publicado un nuevo vídeo comentando que se encuentran en la calle, pero agradecen las muestras de apoyo y de colaboración de la gente.

Desde su llegada, aseguran que han comenzado una intensa búsqueda de empleo y vivienda, recorriendo diferentes zonas de Ibiza y entregando currículums en múltiples establecimientos hoteleros. Víctor, técnico de sonido, afirma que ya había contactado previamente con varias empresas del sector que le garantizaban oportunidades laborales en la isla, siempre que lograra resolver su situación de alojamiento. María, por su parte, cuenta con experiencia en hostelería, además de dedicarse a la creación de contenido digital en redes sociales, lo que amplía sus posibilidades de empleo en el sector turístico.

Ambos insisten en que están dispuestos a trabajar en cualquier tipo de puesto, más allá de su especialización profesional, con el objetivo de poder mantenerse durante los meses de verano en Ibiza. Mientras tanto, continúan su búsqueda diaria de alojamiento y empleo, en una situación que refleja las dificultades que muchas personas encuentran cada año al llegar a la isla durante la temporada turística en Ibiza.