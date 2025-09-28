La vecina de Palma a la que un camión de basura le golpeó su fachada: «Tengo miedo, me quiero ir del piso»

Ana lleva seis años viviendo en un primer piso del barrio palmesano de Pere Garau. El pasado viernes, un camión de la basura golpeó con un contenedor la fachada de su casa mientras se llevaba a cabo un operativo de limpieza. La empresa municipal Emaya explica que se trató de un accidente fortuito, pero ella asegura que ya ha ocurrido hasta cuatro veces y por culpa de ello tiene el balcón totalmente destrozado.

«Vivo con ansiedad por este tema. Me quiero ir del piso porque estoy desesperada y no me ofrecen soluciones. No me han preguntado ni cómo estoy, ni se han preocupado en arreglarme la fachada ni en darme soluciones de ningún tipo. Se lavan las manos», explica indignada la afectada a OKBALEARES.

Por si fuera poco, hace cuatro meses, otro camión de Emaya le arrancó de noche el balcón de su casa y ni siquiera le avisaron, según cuenta. «Ahora estoy obligada a tener el balcón cerrado por la seguridad de mi nieto con autismo de cuatro años, que vive conmigo y una vez me lo encontré en el balcón con las piernas colgando», cuenta.

Además, afirma que su nieto sufre ataques de ansiedad porque quiere salir al balcón pero no puede al estar cerrado. «Cuando me arrancaron el balcón era de noche y no me avisaron de lo que ocurrió. Me dejaron todo lleno de escombros y las barandillas rotas. Ahora mi nieto se ha quedado sin poder disfrutar del balcón», explica Ana.

Respecto al incidente del pasado viernes, esta vecina manifiesta que no se trata de un incidente fortuito. Según su versión, el camión de la recogida trató de enganchar el contenedor desde más lejos de lo debido porque, según el conductor, había un coche aparcado que le impedía acercarse más.

«El camión de la basura estaba prácticamente en medio de la calle y claro, perdió el control. Lo peor de todo es que ni precintaron la zona a pesar del riesgo que había para los peatones, no tienen ningún tipo de protocolo. Tampoco han pedido responsabilidades a nadie de la empresa, ni al conductor que llevaba el camión», afirma.

Ana comenta que una compensación económica por parte del Ayuntamiento de Palma no le quitaría el miedo con el que vive ahora y asegura que la solución es quitar los contenedores de enfrente de su casa o, de lo contrario, se tendrá que marchar a vivir a otro lado.