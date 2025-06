Vadillo: «Los jugadores me han regalado una temporada inolvidable»

“Los jugadores me han regalado quizás una de las mejores temporadas que he vivido en la élite, y son ya unas cuantas. He disfrutado muchísimo”, ha afirmado Antonio Vadillo en el análisis del curso que ha realizado junto al director general José Tirado.

El entrenador del Illes Balears ha querido poner en valor el recorrido del equipo en todas las competiciones: “Cuesta mucho jugar tres finales en una temporada. Más dos semifinales y un segundo puesto en la liga regular. Nos queda la sensación de que podríamos haber apurado un poco más en alguna competición porque lo tuvimos cerca, pero así es el deporte. A veces los detalles te favorecen y otras veces no”.

El técnico ha recalcado la importancia de mantenerse entre los mejores y seguir insistiendo: “Hay que estar en esa sala, llamando a la puerta. Y estoy convencido de que si seguimos en esta línea, la puerta del título nacional se abrirá”.

También ha tenido palabras para la afición, a la que agradeció su apoyo incondicional durante toda la temporada. “Tengo que agradecer a Son Moix, a nuestra gente, todo el afecto que mostró al equipo. Ver cómo se despedía a los jugadores después del partido del viernes fue emocionante”, ha asegurado.

Vadillo ha subrayado la conexión especial que ha tenido con el grupo: “Me apenaba terminar la temporada por no poder seguir disfrutando de este equipo. Hemos vivido noches mágicas y la relación diaria ha sido excelente. Cuando el grupo te transmite tanto, entrenar se convierte en un placer”.

Por último, se ha mostrado orgulloso del camino recorrido y confiado en el futuro del club: “Esta temporada hemos demostrado que el Palma está para pelear por todo. Nos despedimos, sí, pero con la sensación de que el futuro volverá a darnos grandes alegrías”.