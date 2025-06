Vadillo: «Estoy disfrutando como nunca y no quiero que esto se acabe»

«Como no podía ser de otra forma, cuando estás en unas semifinales del playoff por el título, tenemos a un rival de primerísimo nivel como es el Barça. Estamos en un momento que tenemos que saborear. Una vez más, afrontamos unas semifinales con mucha ilusión, disfrutando de la temporada que estamos realizando y con muchas ganas de dar nuestro máximo», afirma Antonio Vadillo. El técnico prevé una eliminatoria bonita y muy exigente: “Nos van a obligar a dar nuestra mejor versión, a estar en nuestro máximo nivel porque, en el momento en que nos equivoquemos, nos lo harán pagar”.

Con el primer partido de la serie este sábado en Son Moix, Vadillo hace un llamamiento a la afición: “Es muy importante que el sábado Son Moix esté a reventar. Que nos den ese suspiro y ese aire que vamos a necesitar en los momentos de dificultad, que los vamos a tener. Semifinales de liga, en casa, contra el Barça… El escenario es precioso y entre todos tenemos que disfrutar esta eliminatoria y, a la vez, ir a por ella”.

El entrenador valora el rendimiento del rival, que se impuso en tres partidos al Jaén Paraíso Interior, pero subraya también el recorrido de su equipo: “El Barça viene de demostrar el potencial que tiene. Pero nosotros también somos muy buenos. No estamos aquí por casualidad. Nadie nos ha regalado nada. Todo es fruto del trabajo, del compromiso brutal de los jugadores. El talento individual se suma al colectivo. Llevamos once meses trabajando para llegar a estos momentos”.

Respecto al aspecto físico y la carga de partidos, Vadillo no cree que el hecho de que el Illes Balears Palma Futsal cerrase su serie en dos partidos les sitúe en una posición claramente favorable: “Si analizamos quién ha jugado más partidos en los últimos meses, seguro que le sacamos más de tres al Barça y al resto de equipos. Hemos estado en casi todas las competiciones hasta el último día. A estas alturas manda la cabeza. Hay un título ahí, estamos a las puertas de una final, y la ilusión lo puede todo”.

Además, el técnico celebra también poder contar con casi toda la plantilla: “Además de Piqueras, no tenemos más bajas. Eso es muy bueno para nosotros. Es fruto del trabajo del cuerpo técnico. Llegar a estas alturas con todos bien física y mentalmente es muy difícil, y estamos muy contentos”.

Por último, Vadillo admite estar disfrutando especialmente de esta temporada: “Quizás sea el año que más trabajo he tenido de gestión, pero también uno de los que más estoy disfrutando, de siempre. No quiero que esto se acabe, porque sé lo que cuesta. Se lo intento trasladar a ellos: cuesta mucho estar ahí. Partido, eliminatoria súper bonita contra el Barça… y vamos a por ello. No estamos aquí para pasar el rato”.