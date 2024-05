Ureña dice que es «inverosímil» que el Govern acordara con la ‘trama Koldo’ la caducidad de la reclamación

El director general del Ib-Salut, Javier Ureña, ha calificado este miércoles como «inverosímil» que alguien del Govern de Marga Prohens o algún dirigente del actual Servei de Salut acordara con la trama Koldo, tras presiones o indicaciones, dejar caducar el expediente de reclamación de las mascarillas fraudulentas adquiridas en pandemia a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Ureña ha comparecido este miércoles en la Comisión de Salud del Parlament, a instancias del PSIB, para informar del desistimiento del Govern en relación al expediente de reclamación de las mascarillas. Sobre este punto, el diputado del PSIB Carles Bona ha lamentado, sin embargo, que el compareciente no haya hecho apenas referencias a esta cuestión en los más de 40 minutos de su primera intervención.

El director general del IbSalut ha hecho una cronología de la compra de las mascarillas en el año 2020 y la posterior reclamación tras lo cual ha asegurado que lo que ha quedado demostrado es que fue el Govern de Francina Armengol el que «abrió las puertas de Baleares» a la presunta trama corrupta y que ningún miembro del actual Ejecutivo autonómico haya mantenido contacto alguno con personas relacionadas con la empresa que está siendo investigada por la Audiencia Nacional para que se dejara caducar el expediente.

Ureña ha insistido en que la posibilidad de que la empresa y el Ejecutivo acordaran la caducidad es «absolutamente inverosímil» y que si las escuchas a la empresa que constan en las diligencias hubieran revelado los contactos con el Govern, éstos se hubieran rastreado. En este punto, ha vuelto defender que la reclamación tenía ocho meses de plazo desde su inicio el 24 de agosto, en base a un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administración. Sin embargo, cabe recordar que este argumento lo contradice una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de administraciones autonómicas.

«Lo repetiré las veces que haga falta. No hemos recibido indicaciones, no hemos recibido ninguna presión, no ha habido absolutamente ningún contacto con la empresa de la trama. Como máximo responsable del IbSalut y como ciudadano a mí me tranquilizaría muchísimo que sus compañeros de partido dijesen lo mismo. Muchísimo», ha señalado dirigiéndose a los diputados del PSIB.

En relación al motivo de la comparecencia, el director general del IbSalut ha insistido en que el desistimiento del primer expediente de reclamación se hizo porque la reclamación inicial adolecía de errores, como el certificado de conformidad a la empresa emitido en 2020; porque en caso de prosperar no se hubiera recuperado el importe total de 3,7 millones de euros y porque tenía vicios de nulidad.

«¿Alguien defendería una reclamación parcial? Si ahora salimos de aquí porque tenemos un poco de hambre y pedimos un batido y nos ponen un café, ¿vamos a pagar el café? ¿Y más si no nos lo vamos a beber?», ha argumentado señalando que el Govern se siente obligado a tratar de recuperar el importe total.

El diputado socialista Carles Bona ha acusado a Ureña de hacer un discurso de contenido político y de ceñirse al motivo de la comparecencia que era el del desistimiento del expediente de reclamación.

La comparecencia de Ureña en el Parlament, solicitada por el PSIB, llega días después de que los socialistas hayan presentado una denuncia contra él precisamente por renunciar a la reclamación y acusándole de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y que ha llevado a un juzgado de Palma a incoar diligencias.

Sobre esta cuestión, Ureña ha hecho una mínima referencia, en respuesta a una pregunta de la diputada del PSIB Isabel Borrás, mostrando «tranquilidad absoluta», aunque ha matizado que «sinceramente, hubiera preferido que no se la hubieran puesto».

Se da la circunstancia, además, de que la presencia de Javier Ureña en la Comisión de Salud en la Cámara autonómica llega cuando falta menos de una semana para que arranquen las comparecencias en la Comisión de investigación que tiene que estudiar en el Parlament la compra y reclamación durante la pandemia de las mascarillas a la empresa de la trama Koldo.

Según el calendario aprobado la pasada semana, Javier Ureña será el último en comparecer, el próximo 7 de junio.

En referencia a las comisiones de investigación y en especial a la que está en marcha en el Parlament, Ureña ha argumentado que se celebrará «porque un partido –en referencia al PSOE– no está dando todas las explicaciones». Si se dieran explicaciones por parte del anterior Govern, a su parecer, «solo quedaría discutir las responsabilidades jurídicas y dejar que la justicia haga su trabajo».

Cabe recordar que en marzo, el Ejecutivo anunció el desistimiento de la reclamación iniciada por el anterior Govern al considerarla inviable debido a un documento que avalaba la calidad del producto recibido. Al mismo tiempo inició un nuevo expediente para declarar nulo el contrato en origen y reclamar el total de 3,7 millones de euros.