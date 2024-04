Lo que nunca esperaba Javier Ureña (Palma, 1980) es verse obligado a centrar parte de sus esfuerzos en analizar un expediente de compra de mascarillas falsas a una trama corrupta por parte del Govern de Armengol y a agotar todas las vías posibles para recuperar los 3,7 millones de euros estafados a la Comunidad Autónoma. Por su experiencia y conocimientos del funcionamiento de la Administración es probablemente la persona más adecuada para esta misión. Ureña es diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho y máster en Dirección Médica y Gestión Clínica.

Javier Ureña es también funcionario de carrera del Servicio de Salud de Baleares y ha sido, entre otros cargos, jefe del Servicio Jurídico Administrativo del Hospital Comarcal de Inca y gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia. Desde julio de 2023 es el director general del Servicio de Salud de Baleares.

En esta entrevista Javier Ureña denuncia que el Govern de Armengol ocultó a Guardia Civil, Unión Europea, Oficina Anticorrupción, Abogacía de la Comunidad Autónoma, Intervención y al nuevo Ejecutivo del PP que había un serio problema con las mascarillas contratadas con la trama Koldo.

P.-¿Tiene alguna constancia de contactos de la ‘trama Koldo’ con el Govern anterior que presidía Armengol?

R.-La primera constancia documental que hay en el expediente es un correo electrónico que un sábado dirige un miembro de la empresa de la trama Koldo a un directivo del Govern, a un alto cargo del Servicio de Salud [Manuel Palomino]. Un correo que empieza con un «estimado Manuel». De hecho, la empresa lo dice directamente, que ha habido contactos telefónicos previos a este correo. El portavoz parlamentario del PSOE [Iago Negueruela] dice que hablaban todos con todos, pero todavía no nos han dicho realmente quién era que hablaba con quién y para qué.

P.-¿Cómo está el expediente administrativo para la reclamación de los 3,7 millones?

R.-Ahora mismo se ha abierto una nueva reclamación para pretender declarar la nulidad de todo el procedimiento porque de un análisis pormenorizado se deduce que la empresa [Soluciones de Gestión SL] carece de objeto social y que no estaba capacitada para suscribir este contrato. La empresa se dedicaba a unas cosas que nada tenían que ver con una posible venta de mascarillas ni con la venta de material sanitario. Pretendemos declarar la nulidad del contrato y recuperar los 3,7 millones del mismo. Son los 3,7 millones que corresponden al daño causado a los ciudadanos de Baleares.

P.-Han desistido de la primera reclamación de 2,6 millones de euros.

R.-Se ha desistido de esa primera reclamación cuando se ha conocido que había un certificado de correcta ejecución que viene a decirle a la empresa que lo ha hecho todo estupendamente bien, con lo cual resulta muy difícil tres años después pretender hacer una reclamación parcial. Ahora estamos centrados en el procedimiento para declarar nulo el contrato y poder así recuperar todo el dinero, los 3,7 millones de euros. Y en paralelo, porque estamos agotando todas las vías, también se ha solicitado la personación en el procedimiento penal que se está cursando en la Audiencia Nacional. Si finalmente se sentencia que se trata de una trama criminal, de una organización corrupta, el contrato también devendría nulo automáticamente y se generaría ese derecho a recuperar el montante total de la operación.

P.-¿Qué organismo es el competente para declarar la nulidad del contrato?

R.-El Servicio de Salud del Govern pero se trata de un procedimiento muy garantista y antes de declarar la nulidad se debe recabar un informe preceptivo y vinculante del Consell Consultiu.

P.-El Govern lo que probablemente intenta conseguir es que se reconozca el derecho a cobrar los 3,7 millones estafados pero parece difícil que la empresa Soluciones de Gestión los pague.

R.-Nosotros nos vemos en la obligación de agotar todas las posibilidades para conseguir que se reconozca ese derecho. Lo que pueda pasar después ahora mismo no nos preocupa porque tenemos todos los esfuerzos enfocados en esa primera fase.

P.-Las mascarillas siguen almacenadas. ¿Qué futuro tienen estas mascarillas?

R.-Pues mientras formen parte de la investigación que se está cursando en la Audiencia Nacional y, en paralelo, a través de la Fiscalía Europea, las vamos a custodiar debidamente y se van a mantener allí a la espera de que sean necesarias para aclarar cualquier aspecto relacionado con esta investigación.

P.-¿Qué explicación le da a que el Govern de Armengol no reclamara el dinero en tres años?

R.-Es una de las grandes incógnitas que para nosotros tiene este expediente y que por ahora no está contestando nadie. Hay gente que en vez de dar respuesta sólo está lanzando preguntas que están siendo contestadas y aclaradas muy puntualmente por este Govern. Y la parte que parece importante, que es la de la compra de estas mascarillas, la de los contactos con la empresa y la de la no reclamación durante todo el Govern de Armengol, nadie nos está dando ninguna explicación.

P.-Usted estuvo en las dos reuniones del traspaso de poderes. ¿En ningún momento se habló de este tema?

R.-No. Yo tuve ocasión de estar en el traspaso de poderes entre la consellera entrante [Manuela García] y la consellera saliente [Patricia Gómez] y en ningún momento se habla de este expediente. En la reunión con el director general de Salud saliente, donde evidentemente estuve como sucesor, tampoco se comenta este tema. Y de hecho, si me permite, a nosotros se nos entrega un un informe de traspaso bastante voluminoso como usted puede ver que no contiene ninguna referencia a este expediente.

P.-Tampoco se informó de la investigación de la UCO.

R.-Tras estallar el caso conocimos que en julio de 2022 la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, visitó el Servicio de Salud. Pero esta información no se la trasladaron a nadie. También hay que tener en cuenta que recaban un análisis de las mascarillas del Centro Nacional de Medios de Protección, que es un organismo que depende del Instituto de Salud e Higiene en el Trabajo, y de ese análisis pormenorizado de la capacidad de filtrado de las mascarillas no se informa. Se certifica que esas mascarillas no son las contratadas, que no se pueden certificar como FFP2, que no son lo que se había comprado y parece el Govern de Armengol oculta sistemáticamente ese informe tanto a la Dirección General de Fondos Europeos como a la Unión Europea, como a la Oficina Anticorrupción, como a la Intervención de la Comunidad Autónoma, como a la Abogacía, como posteriormente a la Guardia Civil. Si el PSOE ocultó esta información a todos estos organismos no se la iba a dar a los altos cargos del Partido Popular que recién llegaban a tomar posesión de sus cargos.

P.-¿Antes de que saltara el escándalo usted era consciente de que existía este problema de las mascarillas falsas almacenadas?

R.-Nosotros simplemente estábamos cursando una reclamación administrativa como otras muchas que realiza el Servicio de Salud. No sabíamos nada del informe solicitado al Centro Nacional de Medios de Protección, ni que el informe decía que las mascarillas no cumplen ni que el Govern certificara posteriormente su conformidad con las mascarillas recibidas. Tampoco sabíamos que el expediente lo está investigando la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

P.-De todo este caso llama la atención el silencio de la que era consellera de Salud, Patricia Gómez.

R.-Lo cierto es que nadie está dando explicaciones. La ex presidenta del Govern Francina Armengol dio unas explicaciones, pero en lo poco que dijo, entendemos que faltó a la verdad. Dijo que todo lo sucedido fue una decisión puramente técnica, cuando a la vista está y se puede demostrar que es una decisión a nivel de directivos que se toma durante un fin de semana. Esto en primer lugar. También dijo que se nos informa en el traspaso de poderes de las circunstancias que afectan a este expediente y también se puede demostrar que es falso. Y también dijo que la reclamación se hizo. No es verdad. La reclamación la hicimos nosotros. La iniciamos el 24 de agosto, cuando ya está plenamente constituido y en funcionamiento el Govern de Prohens.

P.-Supongo que a raíz de todo esto habrán analizado todos los expedientes relativos a este tema. ¿Han detectado más irregularidades?

R.-Nos hemos centrado principalmente en recabar toda la información referente a este expediente, algo que ya nos ha costado cierto trabajo y sí que tenemos el compromiso de auditar todos los expedientes de emergencia realizados durante la pandemia.

P.-Soluciones de Gestión hizo un segundo ofrecimiento de mascarillas.

R.-En un momento dado la empresa se pone otra vez en contacto con el Servicio de Salud y ofrece un nuevo cargamento de mascarillas que es rechazado porque no hacían falta.