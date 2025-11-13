El Tren de Sóller sube a sus vagones a los aficionados del Illes Balears

El Tren de Sóller, el Illes Balears Palma Futsal y la Fundació Miquel Jaume han alcanzado un acuerdo para organizar una excursión especial a Sóller el domingo 23 de noviembre, dirigida a 334 abonados del club o miembros de la Fundación. El histórico tren partirá a las 10:00 horas y regresará a las 16:30 horas, en una jornada que busca fomentar la convivencia, el sentimiento de pertenencia y la comunión entre los aficionados y miembros de ambas entidades.

La iniciativa pretende unir deporte, tradición y ocio en un mismo día, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de uno de los trayectos ferroviarios más emblemáticos de Mallorca y de una estancia en Sóller en un entorno singular. En esta ocasión, el único requisito para participar será acudir vestido con una prenda de color verde o lila, los colores que identifican al Illes Balears Palma Futsal y a la Fundació Miquel Jaume, como símbolo de identidad compartida durante toda la jornada.

Óscar Mayol, presidente del Tren de Sóller, ha subrayado que «para el Tren de Sóller es una satisfacción colaborar con una entidad tan arraigada como el Illes Balears Palma Futsal, además, cuando el equipo acaba de alzarse campeón intercontinental, y acercar nuestro ferrocarril histórico a sus aficionados. Queremos que vivan el trayecto como una experiencia compartida, vinculada a la isla y a su patrimonio.”

Además, ha añadido que «este tipo de acciones refuerzan nuestro compromiso con la sociedad y el deporte mallorquines. Hacerlo de la mano de un club y una fundación que trabajan valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la comunidad encaja plenamente con la filosofía del Tren de Sóller.”

Por parte del club, el director general del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, ha mostrado su satisfacción por la iniciativa. “Estamos muy felices de llegar a un acuerdo con una pieza histórica de Mallorca como es el Tren de Sóller. La excursión será una gran fiesta y una oportunidad para que nuestros socios disfruten de algo maravilloso, en un entorno tan emblemático y tradicional. Es una auténtica fiesta del Palma Futsal, y queremos agradecer al Tren de Sóller su implicación y el cariño con el que se ha volcado en nuestro proyecto”.

Para inscribirse, los interesados deberán enviar su nombre completo, correo electrónico y teléfono de contacto a [email protected] antes del 20 de noviembre. Los 334 primeros recibirán un correo de confirmación con las instrucciones para recoger sus billetes.

Con esta acción conjunta, el Tren de Sóller, el Illes Balears Palma Futsal y la Fundació Miquel Jaume refuerzan su vínculo con la afición y con el territorio, impulsando propuestas que combinan el apoyo al deporte, la puesta en valor del patrimonio ferroviario y la promoción de experiencias de ocio de proximidad.