Todas las organizaciones agrarias de Baleares que representan a los payeses de las Islas se suman a las protestas que se están sucediendo por toda España y Europa, por lo que han convocado para el próximo lunes 19 de febrero una tractorada que arrancará en distintos puntos de Mallorca y culminará frente a la Delegación del Gobierno, en Palma, para mostrar sus reivindicaciones y «ser solidarios con los payeses europeos». Se prevé que participen alrededor de 150 tractores.

Lo han confirmado la asociaciones agrarias Asaja-Baleares, UPA-AIA, Cooperativas Agro-alimentarias y la Unió de Pagesos de Mallorca, que también mantendrán el jueves 15 de febrero una reunión con la Conselleria de Agricultura y en la que aparcarán unos diez tractores de forma simbólica.

En este caso, está previsto que en este encuentro asistan representantes de cada partido político con representación en el Parlament autonómico para simbolizar unidad en torno a esta problemática.

Reivindicaciones autonómicas

Así, las principales organizaciones agrarias del archipiélago han exigido que las Baleares dejen de ser unas «islas de segunda», por lo que han pedido principalmente que se siga avanzando en el reconocimiento de la insularidad. «Producir aquí es mas caro que en la península. Por tanto, somos menos competitivos que Europa. Pedimos un marco legislativo que contemple la insularidad como en el caso de las Islas Griegas», ha manifestado el representante de Unió de Pagesos de Mallorca, Sebastià Ordines.

«Pedimos al Govern balear que defienda ante el Gobierno central y Bruselas un reconocimiento de nuestra insularidad con las ayudas complementarias la PAC que sean necesarias. Llevamos años reivindicando esta cuestión y nunca se nos ha escuchado», ha explicado Ordines.

Por otro lado, también se ha reclamado que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la conocida como ecotasa, sea «más agrario, más cercano a los payeses». Respecto a la resolución de expedientes del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera (FOGAIBA), Ordinas ha demandado que «tiene que ser más eficiente y rápida ya que hay retrasos en los pagos. Si pedimos ayuda la necesitamos al día siguiente, no a los tres años».

Sobre este tema, la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, ha achacado el «atasco» de expedientes a la etapa de Francina Armengol, por lo que ha compartido el enfado de los agricultores: «entiendo que la gente se queje y reivindique sus derechos».

Asimismo, se ha pedido que se potencie el producto local tanto a nivel de gran distribución como a nivel del sector turístico para competir con las importaciones extranjeras. Sin consumo no hay agricultura. Sin agricultura no hay paisaje. Y sin paisaje no hay turismo», ha asegurado el representante de la Unió de Pagesos de Mallorca.

Demandas nacionales y europeas

Las organizaciones agrarias de Baleares han exigido que los productos importados de otros países cumplan con las normativas internas que impone la Unión Europea. Por ello, han pedido que la UE deje de ser un mercado regulado para su propia producción pero totalmente desregulado para lo que entra de fuera.

En relación a esto, la representante de Cooperatives Agro-alimentàries, Jerónima Bonafé, ha exigido que se termine con la competencia desleal y que «los de fuera que jueguen en las mismas condiciones que nosotros. Es inadmisible que los productos de fuera no cumplan la misma normativa sanitaria que nosotros».

Además, también han indicado que los efectos del cambio climático y de la sequía está provocando una disminución de la capacidad productiva de los pageses de Mallorca. Sobre esto, Bonafé ha denunciado que «toda la normativa europea esta enfocada en zonas que no están tan afectadas por el cambio climático y la sequía».

Por último, también se ha subrayado que se necesita «una disminución y flexibilización» de la Política Agraria Común (PAC) europea. Por ello, han pedido una moratoria para la implantación de la cartilla digital debido a que es «una burocracia inasumible».