Tras perder la imbatibilidad en el Nuevo Castalia la pasada semana, el Atlético Baleares afronta este domingo otro partido clave (Estadi Balear 12:00, Footters).

El conjunto que dirige Xavi Calm se mide a un rival complicado, la Balompédica Linense. Un equipo compensado en todas sus líneas con buenas individualidades, intenso, ordenado, que compite bien, domina las transiciones y son verticales. El club decano de Campo de Gibraltar acumula 18 puntos, y actualmente está en puestos de playoff. El cuadro albinegro suma cinco victorias, tres empates, dos derrotas, diez goles a favor, y ocho en contra.

Un Linense muy seguro en defensa y que rentabiliza al máximo sus pocos goles a favor, con dos ex blanquiazules: Gerad Oliva, que suma ya dos goles, y Adolfo Fito Miranda, con poco protagonismo hasta la fecha. En el banquillo, el técnico Antonio Manuel Ruíz «Romerito», ex futbolista del Mallorca B, y como segundo entrenador el ex defensa del Mallorca Fernando Niño, padre del actual delantero bermellón Fer Niño.

En el aspecto deportivo, el míster blanquiazul Xavi Calm sigue sin poder contar con Alfonso Martin (lesión de tobillo), Jesús Álvaro (lesión de rodilla) y Hugo Rodríguez que se ha resentido de su lesión. Además, también tiene es baja Damián Petcoff, que cumple ciclo con la quinta tarjeta amarilla y se perderá el partido por sanción. Una baja muy importante sin lugar a dudas.

El posible once que salga a escena no diferirá del que perdió ante el Castellón el pasado domingo, y podría estar formado por: René bajo palos, como centrales: Carlos Delgado ya recuperado del susto, y Olaortua; en los laterales: Ferrone, e Ignasi Vilarrasa; en medio campo, como pivotes: Miguel Ángel Cordero y Armando Sashoua; las bandas para Canario y José Fran; en punta dos futbolistas con gol: Dioni que reaparecería desde el inicio y Vinicius Tanque.

18 futbolistas completan la convocatoria, en esta ocasión no hay representación ni del Santanyí, ni del juvenil DH que tiene un partido muy importante a la misma hora en Son Malferit ante un rival directo el Ebro.

Como ya viene siendo habitual, el club recuerda la normativa actual, en la que es obligatorio el uso de mascarilla y recomendable mantener un asiento libre, aunque no es obligatorio. Se permite el 100% de ocupación del Estadi. Nuevamente, como está siendo habitual en toda la temporada, todos los abonados y abonadas tienen garantizada su entrada para este encuentro.