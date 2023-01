Las terrazas desaparecen de un Paseo Marítimo de Palma que estará dos años patas arriba por las obras de reurbanización que ejecuta Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y el Ayuntamiento de la capital balear presidido por el alcalde socialista, José Hila.

Apenas cinco negocios de restauración las han podido mantener al no estar afectados en estos momentos por estos trabajos, que desde este martes se están ejecutando ya en la acera de tierra donde se ubican cientos de establecimientos, comercios y oficinas. Unos negocios que se verán afectadas por unas obras, cuyo calendario la APB no ha negociado con estos empresarios, pese al notable perjuicio que ya le están ya ocasionando y que será mayor, no cabe duda, cuando arranque la próxima temporada turística.

De hecho, no será hasta el próximo lunes cuando tendrá lugar una reunión entre la dirección de la APB, empresarios y residentes para informarles de los pormenores de estos trabajos a partir de ahora.

Los empresarios de bares, restaurantes y cafeterías exigirán de nuevo que se les exima del desembolso de la tasa de ocupación de la vía pública mientras duren las obras, algo que no sucedió en plena pandemia, cuando tuvieron que seguir pagando sus terrazas sin poder usarlas.

Desde hoy todos los empresarios de restauración que explotaban alguna terraza en esta zona y en el vial habilitado para su ampliación durante la pandemia, las han retirado ya de la acera del Paseo Marítimo, donde también ha desaparecido la valla de acero de separación con la calzada.

Precisamente mañana miércoles 25 se desviará la circulación del tráfico rodado, y los cuatro carriles de circulación que se han mantenido tras la supresión de dos de ellos, se trasladarán al lado más cercano al mar, mientras se ejecutan las obras en las aceras del lado de tierra.

Todos los servicios afectados, como semáforos, paradas de autobús, contenedores de residuos, puntos de carga y descarga y pasos para peatones se mantienen, con las oportunas adaptaciones según el avance y necesidades de estos trabajos.

Además desde hace dos semanas no está permitido el estacionamiento en la mayor parte de los cinco kilómetros del Paseo Marítimo sin que, hasta la fecha, el Ayuntamiento de Palma haya habilitado el aparcamiento de casi un millar de plazas que prometió abrir en un extremo de la zona próxima a Marivent, frente a Porto Pi.

Esta ausencia de plazas de estacionamiento está afectando a las calles de los barrios colindantes del Terreno, Es Jonquet y, hasta Santa Catalina, donde trabajadores y vecinos se ven obligados a estacionar sus vehículos para desplazarse después a la zona.

No serán estas del Paseo Marítimo, las únicas obras que el alcalde Hila ponga en marcha a cuatro meses de las elecciones. Hoy se ha conocido que los trabajos de vallado y la remodelación de la Plaza de España que durará año y medio,arrancará la próxima semana, mientras que las obras que se están ejecutando en el Parc de la Mar acabarán en febrero, según ha informado hoy la concejala socialista de Infraestructuras, Angélica Pastor, en rueda de prensa.

No obstante, Pastor ha reconocido que en el contexto actual de incremento de precios y falta de suministros, poner en marcha una obra y acabarla en los plazos previstos es «difícil», dejando la puerta abierta a que los plazos de ejecución sean aún mayores.