Más de 600 aparcamientos se eliminarán a partir del lunes debido a la continuación de las obras de remodelación del Paseo Marítimo de Palma. Así lo ha detallado este miércoles el jefe de Planificación e Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Toni Ginard, que ha sido el encargado de explicar cómo van las obras de la fase cero del Paseo Marítimo a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el alcalde de Palma, José Hila, entre otros.

Ginard ha especificado que estos aparcamientos no se quitarán de una vez, sino que se hará paulatinamente y según vayan avanzando las obras. De todos modos, ha subrayado que a finales de las obras, que se prevé en el último trimestre de 2024, se habrán ganado 1.100 aparcamientos nuevos frente a los 1.000 eliminados.

En esta primera fase, que comienza el lunes, se quitarán estos aparcamientos pero estarán a disposición 130 plazas en la calle Federico García Lorca, 90 en el muelle de Golondrinas y 300 de los aparcamientos en la mediana frente a la antigua discoteca Tito’s y el Auditorium de Palma.

Además, se prevé habilitar unas 800 plazas en el solar de CLH en el primer trimestre de 2023, que estará conectado con la línea 1 de la EMT que reforzará su frecuencia al pasar cada diez minutos frente a los 25 actuales.

El alcalde José Hila ha reconocido estar «ilusionado» con esta «nueva» Palma, en el que este espacio, «que siempre ha sido una barrera», será un «paseo para disfrutar de la ciudad». Además, el edil ha agradecido la inversión de 40 millones de la APB en esta remodelación, que marcará «el futuro de la ciudad».

En este sentido, ha recalcado que el «protagonista» será el peatón cuyos espacios ocuparán un 60%. En total, hay previsto cuatro carriles, dos en cada dirección, para confeccionar «la Palma que queremos, más moderna y sostenible, que cuida a sus ciudadanos y visitantes», ha dicho Hila.

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo balear ha indicado que se trata de un proyecto «magnífico» con el que esta zona ganará espacio para el peatón y la bicicleta «para la ciudad de Palma». En cuanto al componente económico, Armengol ha defendido que la ciudad queda «muy revalorizada».

«En política se está para planificar un futuro mejor», ha destacado la presidenta, quien ha indicado que junto con el Tranvía, cuyas obras comenzarán a principios de este año también, son dos «proyectos emblemáticos para transformar» Palma.

De hecho, el proyecto de remodelación del Paseo Marítimo de Palma contempla un carril por el que podría pasar el tranvía en un futuro. Eso sí, sería compartido con vehículos y habría uno en cada sentido, según ha detallado Ginard.

Preguntada la presidenta si este trayecto del tranvía está previsto, Armengol ha especificado que no está planificado porque ahora mismo la primera fase es desde Plaza de España al Aeropuerto de Palma, pero «dejar el espacio tiene lógica» porque, en palabras de Armengol, «si no está planificado, no hay oportunidad de ejecutarlo».

Con todo, Ginard ha explicado que no se eliminará ningún árbol con categoría protegido y será a principios de febrero cuando se vean máquinas pesadas en las obras del Paseo Marítimo.

El proyecto contempla triplicar el número de árboles y duplicar el de palmeras y superficie de parterres. De este modo, contará con casi 2.000 árboles nuevos, 512 palmeras, 69 ejemplares trasplantados y 20 especies nuevas.