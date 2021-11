El conseller de Presidencia y Gestión Ambiental, Vicente Roig, ha presentado los actos que se han organizado desde el Consell Insular de Ibiza para conmemorar la Semana Europea de Prevención de Residuos que este año se celebra del 20 al 28 de noviembre. Con la colaboración de la Red de Bibliotecas, el Centro de Documentación Ambiental, el Área Ambiental de Can na Putxa, Ecoembes y los ayuntamientos de la isla de Ibiza se han organizado diferentes actuaciones y actividades para fomentar un cambio de comportamiento y promover los principios fundamentales de la prevención de residuos: reducir, reutilizar y reciclar (regla de las 3R).

En la red de bibliotecas, se han programado diferentes sesiones de un cuento infantil, el Cuento del hada mágica, para introducir los conceptos de reciclaje y su importancia a los más pequeños de la casa que también podrán participar al juego de Correcolors para aprender a reciclar de forma dinámica y divertida mediante juegos tradicionales, informa el Consell de Ibiza en un comunicado..

Para las personas que quieran conocer las nuevas instalaciones de Can na Putxa se han programado dos visitas el martes 23 y el jueves 25. Las visitas se inician a las 10.00 de la mañana y tienen una duración aproximada de 3 horas. En el Área Ambiental de Can na Putxa se ubican las instalaciones necesarias para la correcta gestión de los residuos de recogida municipal y asimilables a urbanos de la isla de Ibiza. Durante la actividad se visitan y se explica el funcionamiento de las diferentes instalaciones que hay en este complejo: planta de triaje de envases y residuos en masa, planta de tratamiento de materia orgánica y depósito controlado de residuos no peligrosos.

También se han organizado talleres de compostaje para aprender a hacer compost en casa y durante toda la semana se llevará a cabo una campaña de proximidad en diferentes mercados y zonas comerciales de la isla para sensibilizar a la población sobre el exceso actual de utilización de envases desechables y concienciar sobre la necesidad de reducir su consumo. Para incentivar este cambio de hábito se repartirán bolsas de rejilla para fruta y verdura entre los clientes del mercado. Aparte, también se informará y se facilitará material para la correcta separación de residuos en el hogar.

Además, habrá una jornada técnica sobre gestión de residuos en la nueva planta de triaje de Can na Putxa, dirigida a profesionales del sector para exponer, debatir y proponer mejoras y soluciones en la gestión de residuos en la isla de Ibiza creándose una vía de comunión entre los técnicos de empresas y los de las administraciones públicas.

El conseller de Gestión Ambiental ha explicado que estos tiempos difíciles de pandemia “han puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre individuos o grupos de personas y el papel que tenemos en la transición hacia patrones de consumo y producción sostenibles”. «Todos los organismos así como los ciudadanos particulares nos tenemos que implicar, cambiando los hábitos cotidianos, en tareas de prevención, recuperación, reutilización, reciclaje y compostaje de residuos para lograr los objetivos de residuos cero y construir una isla sostenible basada en un enfoque de economía circular», ha señalado Roig, quien ha agradecido a los ayuntamientos de la isla su implicación en la preparación de estas actividades así como también a Ecoembes su participación.

La Semana Europea de la Prevención de Residuos, que este año se celebra entre el 20 y 28 de noviembre, es la campaña anual más grande de sensibilización sobre la prevención de residuos en Europa.