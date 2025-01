El SUP responde a Arran que las relaciones personales de las ‘indepes’ son «responsabilidad de ellas»

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Baleares ha expresado su total condena a los actos vandálicos -lanzamiento de huevos con pintura- protagonizados por jóvenes del grupo radical Arran en la comisaría de Mahón donde trabaja el agente infiltrado que se acostó con ocho mujeres independentistas.

Desde esta agrupación sindical advierten de que «las relaciones personales de las integrantes de este colectivo son responsabilidad de ellas, no de nuestro ordenamiento jurídico». «La Policía ejerce su actividad profesional siempre al amparo de la legislación vigente y les guste o no así ha sido, es y será», indicen en un comunicado.

Además, afirman que estos actos han sido motivados porque, según ellos, «un joven menorquín se infiltró en grupos independentistas catalanes y al parecer mantuvo relaciones íntimas con varias féminas de sus integrantes, hecho que pensamos, hubiera podido causar un arrebato de celos entre los varones valientes que integran el citado colectivo».

«Los actos acontecidos muestran la cobardía de los miembros de este grupo social, quienes a pesar de reconocer los hechos, publican un vídeo con las caras tapadas haciendo alarde de su valentía, pero a cara cubierta para amenazar a nuestros agentes, diciendo que no vivirán con tranquilidad ni impunidad», asegura el SUP.

NOTA DE PRENSA Denunciamos los hechos de vandalismo acontecidos en la Comisaría de Mahón por el grupo Arran pic.twitter.com/FCB8Hg5tMs — SUP Baleares (@SUPBaleares) January 17, 2025

El Sindicato Unificado de Policía ha respondido garantizando que, si lo hacen, quienes no vivirán tranquilos, ni impunes serán ellos, porque de la demanda judicial que interpondrán haría que «les temblaran las piernas en sus Países Catalanes imaginarios, o en España, el país donde todos nosotros, incluidos ellos, tenemos la gran fortuna de vivir».

Asimismo, han trasladado a todos los agentes de la Policía Nacional que cuentan con la asesoría e infraestructura jurídica de la organización sindical «a su plena disposición».

Hay que recordar que la organización radical Arran reivindicó este jueves la autoría del acto vandálico a través de sus redes sociales, donde aseguran que quieren «dejar muy claro que los infiltrados no vivirán con tranquilidad, ni impunidad en los Països Catalans».

Además, Arran denuncia el «recorte a los derechos y libertades políticas» que supone la infiltración de agentes de Policía Nacional en movimientos sociales y organizaciones de la izquierda independentista.

«Este tipo de acciones persiguen únicamente el objetivo de controlar y reprimir la disidencia política, lo cual, de facto, significa perseguir ideologías políticas, aunque el ministro del Interior, Grande Marlaska, lo niegue», afirman.

Arran tilda al ministro socialista Fernando Grande-Marlaska de «torturador» por no haber condenado estas infiltraciones. «No nos sorprende que no haya condenado estas infiltraciones, ya que es lógico que un torturador no vea torturas cuando las hay», apostilla.

Pillados ‘in fraganti’ por la Policía

La Policía Nacional cazó in fraganti a varios miembros del grupo independentista Arran que atacaron con huevos con pintura la comisaría de Mahón. Los agentes se desplazaron hasta allí, donde vieron a varios activistas vandalizando la fachada del edificio. Los radicales huyeron del lugar, aunque finalmente fueron alcanzados junto a los ocupantes de un vehículo.

Se les intervino el material utilizado y efectuaron los trámites pertinentes para ser propuestos para sanción por infracción administrativa a la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, que tiene prevista una sanción que puede superar los 500 euros.

La Policía Nacional ha informado de que los hechos siguen en investigación y no se descarta que pueda haber detenciones.