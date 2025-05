Suelo firme, techo libre

El rendimiento que Pablo Ortells ha sacado al dinero por el traspaso de Kang in Lee no permite el menor grado de optimismo respecto a su gestión. Su política de negociar la duración de los contratos por encima de su contra prestación económica no solamente hipoteca la plantilla obligando a mantener a futbolistas que el técnico preferiría no encontrar en julio, sino que se agrava al prolongar algunos de ellos cara a la galería sin aportar nada al equipo. Craso error.

No hay mayor demostración que la negativa de ambos porteros, Greif y Leo Román, dos de los mejores de la liga, a la hora de renovar su relación con el club. «Estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo» ha expresado el eslovaco, mientras el ibicenco hace meses que manifestó su deseo de cambiar de aires en busca no solamente de minutos, como pedía, sino de unos emolumentos proporcionales al caché que ha adquirido. La tentación de hacer caja con ambos choca con la previsión de que sus sustitutos bajen el nivel, lo que ya pudo ocurrir si al vender a Rajkovic no hubieran estado los que se quedaron y, de hecho, sucedió con la venta de Gio, un lateral polivalente, acreditado y menos «poligonero».

Pero no es que haya que transferir o no a los guardametas, es que solamente Chiquinho, Valery y Robert Navarro firman su finiquito y la nómina arranca con 22 profesionales que tienes que conservar a gusto o a disgusto, con poca posibilidad de reforzar una plantilla que ha naufragado en la segunda mitad del campeonato y necesita poner a disposición de Jagoba Arrasate recambios urgentes que, ¡madre del amor hermoso!, tampoco van a salir del filial ni para hacer bulto en la pretemporada. Y, ¡ojo!, que el entrenador ya se comió la tostada del pasado verano y no creo, casi estoy seguro, que esté dispuesto a repetir la experiencia o, mejor dicho, el experimento.

El director de fútbol pisa suelo firme, según mandato del presidente ausente, pero se le puede caer el techo encima y eso hace mucha pupa.