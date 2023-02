Sorpresa en el Obispado y críticas de PP y Vox contra Podemos por eliminar la capilla del cementerio. El concejal y candidato de Vox a la Alcaldía de Palma, Fulgencio Coll, rechaza de plano la iniciativa de la dirección de Podemos en la Empresa Funeraria Municipal (EFM) , que eliminará la capilla católica del cementerio de Son Valentí de la capital balear para, en su lugar, habilitar dos oratorios multiconfesionales en el interior del principal camposanto de la ciudad.

«No veo necesario eliminar la capilla católica que es propia de nuestra cultura, porque puede convivir con un espacio multiconfesional», ha afirmado el número uno de Vox en Palma. «Se empecinan en ir contra nuestra cultura y contra la religión mayoritaria de la población con estas iniciativas que no aportan nada», abunda el concejal de Vox.

La eliminación de la capilla católica forma parte del proyecto de reforma y ampliación del tanatorio municipal de Son Valentí, obras presupuestadas en 2.700.000 euros, IVA excluido, cuyo plazo de ejecución será de 15 meses y que aún no han sido adjudicadas, porque uno de los licitadores ha presentado un recurso.

Desde las filas del PP de Palma, su presidente y candidato a la Alcaldía, Jaime Martínez, ha sido tajante respecto a esta iniciativa. «Podemos ha vuelto a demostrar que todo lo que hacen o proponen es sectarismo puro. En cambio, lo que de verdad deberían hacer no lo hacen, porque no les interesa solucionar los problemas de los palmesanos. Tienen fijación en ciertos temas y no les preocupa otra cosa”.

Entre otras cuestiones, Martínez recuerda que «Palma es la quinta ciudad más insegura, la quinta más sucia y la tercera con peor calidad de vida».

«Llevan ocho años sin hacer nada y ahora de pronto quieren hacer cosas, aunque no las que deberían. Lo que les pido es que, si en dos legislaturas no han movido ni un dedo, que no lo hagan ahora, y menos, para este tipo de cosas. Que no hagan nada más. Que paren. En mayo, cuando nosotros entremos en el Ayuntamiento, nos encargaremos de que Palma vuelva a ser la mejor ciudad del mundo para vivir».

Desde la Iglesia, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha expresado su «sorpresa» por la decisión del Ayuntamiento de Palma de eliminar la capilla del cementerio aunque afirma que «prefiere esperar a conocer los detalles del proyecto de reforma para dar su opinión».