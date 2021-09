Operación con tintes especulativos, y de notable calado, de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) del Ayuntamiento de Palma presidida por el portavoz de Unidas Podemos (UP), Alberto Jarabo. La dirección de la compañía municipal ha aprobado una sorprendente operación de permuta valorada en 916.000 euros con una compañía privada.

La entidad pública cede la propiedad de un solar de 45.000 metros cuadrados, ubicado en las inmediaciones del cementerio de Bon Sosec, a cambio de hacerse con la titularidad de cuatro locales inutilizados, alguno de ellos inacabado, y ubicados en el sótano del citado tanatorio.

El acuerdo ya ha sido cerrado con el visto bueno del consejo de administración de la entidad municipal, con la presencia del gerente de la compañía, Jordi Vila, gracias a la mayoría que detentan los representantes del gobierno municipal de socialistas, nacionalistas de Més y UP.

Curiosamente, la tasación de los bienes a intercambiar ha corrido a cargo de la compañía privada que tenía, sin uso alguno y cerrados a cal y canto, los cuatro locales que ahora pasarán a manos de la empresa municipal.

Nadie en el consejo de administración tenía conocimiento del calado de esta operación que supone el trasvase de la propiedad de más de 60% de los valores de los terrenos de que los dispone la funeraria municipal. El solar permutado por la funeraria, de 4 hectáreas y media, se ubica en suelo rústico, pero está habilitado para equipamientos. Su valor catastral está fijado en más de 500.000 euros.

Un terreno, como es lógico, con expectativas de negocio que la empresa privada, una vez aprobada la permuta podrá rentabilizar, procediendo a su venta. Algo que, hasta la fecha, había sido imposible con los locales subterráneos de Bon Sosec. Un mal activo éste, que ahora pasará a manos de la empresa municipal, y cuya rentabilidad, cuesta de imaginar para la funeraria palmesana. Una permuta que, además, supondrá que los ciudadanos de Palma deban hacer frente a unas pérdidas contables de la funeraria de casi 65.000 euros y de los gastos fiscales de la operación que ascienden a unos 23.000 euros.

Desde las filas de la oposición, el concejal del PP, Julio Martínez, fue muy crítico con esta operación que no dudó en calificar de “especulativa” y de ser «un auténtico chollo para la empresa privada”. “La funeraria no gana nada, esos locales subterráneos no los quería nadie”, afirmó.

Por su parte, la representante del PP en el consejo de administración, la edil Montserrat Oliveras, solicitó la paralización de su tramitación hasta que se completen los informes necesarios para poder formar el sentido del voto, y se explique, «adecuadamente la finalidad, oportunidad, beneficios para la EFM y a qué estrategia responde estos intercambios de activos».

En concreto, Oliveras exige otra tasación de los inmuebles que se permutan, dado que sólo consta una valoración sin contrastar. La concejala se ha preguntado también las razones por las que la empresa municipal se desprende de un solar que puede ser estratégico. Por ello denunció que «esta operación inmobiliaria se ha fraguado a espaldas de los miembros del consejo de administración».