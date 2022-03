La fachada del Palau Municipal d’Esports de Son Moix ya guarda la figura de Miquel Jaume. El fundador del Palma Futsal tuvo un emotivo homenaje un año después de su fallecimiento en el que familiares, miembros del club y autoridades no quisieron faltar a un acto en el que se respiró respeto y admiración por Miquel Jaume. En dicho evento, su hija María Jaume descubrió la nueva placa que desde este día vestirá un pabellón en el que su padre vio cómo el club se hacía grande. El acto fue multitudinario y se acercaron entre las taquillas y la puerta 1 de Son Moix decenas de personas que quisieron estar en un momento tan emocionante e importante tanto para la familia como para el club y la ciudad. Sus más allegados no pudieron contener la emoción en un evento que se tiñó de respeto hacia una figura que siempre estará en la memoria de la familia del Palma Futsal.

José Hila, Miquel Bestard y José Tirado quisieron hacer una valoración sobre la figura de Miquel Jaume después de descubrir la placa que vestirá la fachada de Son Moix. El alcalde de Palma mostró admiración hacia el fundador del Palma Futsal y aseguró que “es un día de muchas emociones, pero a la vez es un homenaje que no nos gustaría hacer. Es una persona que ha dejado huella en nuestra ciudad, era muy buena persona, fue capaz de coger un club muy pequeño y hacerlo de los más grandes de las Baleares y de España. Miles de personas se engancharon al Palma Futsal y ahora llenan Son Moix. Fue una persona generosa y un modelo. Este es el más pequeño homenaje que le podemos hacer”.

Por su parte, el presidente de la FFIB y amigo de Miquel Jaume, Miquel Bestard, declaró que “nos conocíamos desde que jugábamos a fútbol, éramos muy amigos. No se puede decir nada malo de él, era una persona extraordinaria, le gustaba ayudar a la gente y siempre tenía ideas para mejorar. Lo positivo y lo bonito que he visto hoy es que desde el mismo club las ideas siguen igual. El Palma para mí ha sido uno de los clubes capaces de girar situaciones que no le venían bien. Han conseguido ser una potencia importante”.

José Tirado, amigo y compañero de Miquel, asumió que “es un día triste, complicado, pero por otra parte feliz. Un reconocimiento como éste es importante para la familia del Palma Futsal. Es un gesto espectacular del Ayuntamiento de Palma, Miquel se lo merecía y creo que es justo por su memoria y por lo que ha hecho por el fútbol sala y por el deporte”.