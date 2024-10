Sólo uno de cada cinco edificios de Palma obligados a pasar la inspección técnica lo ha hecho

Apenas uno de cada cinco de los 6.200 edificios de Palma que están obligados a pasar la Inspección Técnica de Edificios (IEE-ITE) en 2024 lo ha hecho, cuando el calendario marca el último trimestre del año.

Los inmuebles que deben pasarla de forma obligatoria se encuadran dentro de los construidos en 1974 o en años anteriores que no la hayan pasado, teniendo como fecha límite de presentación el 31 de diciembre de 2024.

Las sanciones por no pasar la inspección técnica van de 600 a 1.500 euros por vivienda o local, con el agravante de que la misma va en aumento y no exime de tener que obtener este certificado. Es decir, el pago de la multa no exonera al propietario de la obligatoriedad de pasar este chequeo técnico. Y si esta inspección, en la mayor parte de los casos ocular, es negativa, el arreglo de los desperfectos que incluya el informe técnico deberá ser abonado por los titulares del inmueble.

Los informes de evaluación valoran, además de la seguridad de la construcción, tres aspectos: la conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética. Cualquier edificio, independientemente de su uso, debe ser sometido a una evaluación sobre su estado de conservación, que en Palma es a partir de los 50 años de antigüedad. Si se solicitan subvenciones para su rehabilitación, es necesario también presentar este informe.

Cada año el Ayuntamiento de Palma remite una carta a los propietarios de estos edificios, advirtiéndoles de la necesidad de realizar el pertinente informe. Se tiene que presentar el informe de evaluación con una periodicidad de diez años, a contar desde la fecha de obligación de la inspección técnica. Su no presentación se considera una infracción urbanística y, por tanto, deriva en el inicio de un expediente sancionador.

Fuentes municipales apuntan a que pese al alto número de inmuebles que quedan pendientes de pasar la inspección, «la mayoría de evaluaciones apuran el plazo y se presentan durante el mes de diciembre que es cuando acaba el plazo de presentación, salvo que se quiera incurrir en sanción».

Por ello, el área de Urbanismo ha puesto en marcha, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Palma, un asistente para acceder a los informes necesarios para pasar la IEE. Esta herramienta electrónica simplifica los trámites evitando retrasos innecesarios y sanciones por no haber pasado la inspección técnica cuando correspondía.

Las comunidades de vecinos pueden acceder y enviar la documentación necesaria por este canal y con ello se agilizarán los trámites al reducirse el volumen de solicitudes que cada año suelen llegar al departamento de Urbanismo y Vivienda a finales de año. Como toda la documentación llega directamente a la unidad tramitadora, se evitan errores humanos.

Este hecho es relevante ya que las IEE se pueden presentar durante todo el año, pero en la práctica se acumulan el último mes. Ahora los usuarios de esta herramienta informática podrán remitirla directamente, evitando colapsar el registro de entradas del Ayuntamiento.

El informe del IEE se debe elaborar de manera privada por despachos profesionales y, una vez obtenido, se tiene que presentar en las oficinas municipales. Puede realizarse de forma voluntaria en el caso de aquellos edificios que se acojan a ayudas para la rehabilitación o acometan obras.

Los datos demuestran que los palmesanos incumplen, en general y por muy variados motivos, la obligación de pasar en tiempo y forma esta ITV de la edificación. En caso de que los propietarios del inmueble tengan que hacer obras para garantizar su correcta conservación, estos trabajos contarán con un 95% de descuento en el impuesto de construcciones e instalaciones.