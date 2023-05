Sólo el CIS de Tezanos da la victoria a Armengol en Baleares

Sólo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el socialista José Félix Tezanos, da la victoria a la actual presidenta del Govern balear y candidata del PSOE en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, Francina Armengol, donde el PSIB-PSOE volvería a ganar y ser la fuerza más votada con el 31,5% de los votos, seguido del PP (26,1%) y Vox, que sería la tercera fuerza, con el 13,6% de los sufragios.

Més per Mallorca sería el cuarto partido más votado, con el 10,8%, seguido de Unidas Podemos (7,4%). El PI obtendría el 2,8% de los votos y CS, el 2,3%, convirtiéndose así ambos partidos en extraparlamentarios.

A diferencia de todos los sondeos publicados en Baleares en el último año que dan la victoria electoral al PP, según el CIS esto no será así. PSIB y PP suman cuatro puntos respecto a los resultados de 2019, mientras que Vox crece cinco puntos. Por su parte, CS y El PI experimentan descensos de unos cinco puntos porcentuales.

La encuesta de este jueves, sin embargo, no proporciona en Baleares una estimación de escaños como consecuencia del tamaño tan reducido de la muestra (apenas 418 entrevistas) y de las especificidades de las circunscripciones electorales.

El CIS recoge también la intención de voto directo, resultado de la pregunta ¿a qué partido piensa votar? y que da un 23,4% al PSIB, un 18,8% al PP, un 8,8% a Vox, un 7,5% a Més per Mallorca, un 4,5% a UP, un 1,3% a CS y un 0,3% a El PI.

Sobre la valoración de los líderes, ninguno llega al 5, aunque Francina Armengol (PSIB) roza el aprobado (4,9). Lluís Apesteguia (MÉS) y Marga Prohens (PP) reciben un 4,2; Josep Melià (El PI) un 4,18; Antònia Jover (UP), un 4,15; Patricia Guasp (CS), un 3,7; y Jorge Campos (Vox) un 3,24.

Entre los candidatos, según el CIS, Francina Armengol es la más conocida y solo el 3,6% de los encuestados afirma no conocerla. Por su parte, el 18% de los encuestados no sabe quién es Marga Prohens. Por contra, Lluís Apesteguia y Antònia Jover son desconocidos para más del 40% de los encuestados. Del resto, el 35,3% no conoce a Josep Melià; el 32,8% a Patricia Guasp; y el 28,7% no conoce a Jorge Campos.

La encuesta del CIS publicada este jueves recoge también la opinión que la ciudadanía tiene a día de hoy respecto a la situación que atraviesa Baleares.

Así, el 50,1% de los encuestados considera que la situación del archipiélago es buena, mientras que el 23,6% y el 14,6%, respectivamente, creen que es mala o muy mala. Solo el 2,6% de los participantes en la encuesta afirma que la situación de las Islas es ahora muy buena.

En la misma línea, el 35,5% piensa que Baleares está ‘mejor’ que hace cuatro años y el 28% cree que está ‘peor’.

Igualmente, para el 38% de los encuestados, la gestión de Francina Armengol en el último año al frente del Govern ha sido buena y muy buena para el 5,7%. Sin embargo, ha sido mala para el 25,9% y muy mala para el 20,5% de los encuestados.

Al mismo tiempo, para el 32,7% el actual Ejecutivo conoce poco los problemas de Baleares mientras que un 31,1% cree que bastante. Igualmente, el 25,9% considera que no sabe cómo resolver los problemas de la ciudadanía, mientras que un 28,1% cree que bastante.

El CIS también pregunta por qué da más importancia el ciudadano a la hora de ir a votar y en este caso, los encuestados dan especial importancia al programa (58,8%) y al partido (26,7%). El candidato, sin embargo, sólo es lo más importante para el 11%.