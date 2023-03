Penúltimo pleno de la legislatura en el Ayuntamiento de Palma, a menos de dos meses de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Una sesión de marcado tono electoral, donde el almuerzo revelado en exclusiva por OKDIARIO entre la cúpula del PP y el ex presidente de esta formación en la capital balear, José María Rodríguez, condenado a tres años y medio de cárcel por el caso Over y actualmente en tercer grado penitenciario, estuvo en el centro del debate.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, el también concejal de Deportes, Francisco Ducrós, instó en primer lugar a la portavoz del PP de Palma, Mercedes Celeste, a dar explicaciones sobre el particular. «Es una falta de respeto que ustedes rindan pleitesía a una persona condenada por corrupción. Además, según los medios de comunicación, han pactado la lista electoral del PP con un condenado por hechos gravísimos. La gente de Palma merece conocer la deuda que tiene el PP de Palma con José María Rodríguez», criticó Ducrós.

Pero lejos de amedrentarse, la portavoz del PP, Mercedes Celeste, arremetió contra la bancada socialista por los incontables casos de corrupción que afectan al PSOE a nivel nacional y en Baleares, y directamente puso en el centro de sus críticas a la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Govern, Francina Armengol.

«Basta ya de pagar favores, ya basta, del caso Berni, del caso Puertos, ya basta del caso Multimedia y de comprar votos con los ERE. Que ya basta. Que dejen de pagar y trabajen. La señora Armengol es la única responsable de la miseria que vivimos durante los últimos ocho años. Y después de estos ocho años, Baleares tiene hoy las listas de espera de sanidad más largas. Los pacientes oncológicos, algunos de ellos, son atendidos por teléfono y no se les cae la cara de vergüenza. Los centros de salud están abandonados, llenos de goteras y de ratas. Y no se les cae la cara de vergüenza. La atención primaria está colapsada. La vivienda es la más cara de España. El transporte público abarrotado, sin servicios. ¿Dónde está el Instituto de Son Ferriol?», preguntó Celeste al alcalde socialista José Hila, que por segunda legislatura consecutiva ha incumplido su palabra con los vecinos de este barrio palmesano.

También desde las filas de Vox, el concejal y diputado en el Parlament balear, Sergio Rodríguez, cargó contra la corrupción del PSOE. «El partido que come, cena y se acuesta con los herederos de la ETA, que hace comiditas en reservados que acaban con prostitutas y cocaína, y que en Baleares tienen a una presidenta que se saltó el confinamiento al que nos tenía sometidos para largarse de copas hasta las tres de la madrugada, ustedes no son ejemplo para nadie. La izquierda que siempre habla de que cree en la reinserción de los delincuentes, no sé qué le extraña, de que este delincuente condenado se reinserte en la sociedad».

«Pero ya digo», remachó Rodríguez, «ustedes no pueden echar porquería a nadie porque viven en la cloaca de la corrupción, desde el principio de la democracia, y desde antes, en todos sus maravillosos 140 años. Ustedes no se han leído la historia de su partido».