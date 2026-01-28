Los separatistas vandalizan la tienda de Palma donde una radical enloqueció al ser atendida en español

Radicales separatistas han vandalizado con pegatinas a favor del catalán el escaparate de la conocida tienda Hipermueble de Palma. Este acto vandálico es una clara venganza a una polémica del año pasado en la que el gerente de este establecimiento no cumplió los deseos una independentista fanática de ser atendida en catalán cuando fue a recoger un paquete que le había dejado una empresa de mensajería.

El local, ubicado en la céntrica calle Aragón, amaneció este pasado martes repleto de pegatinas de color rosa que llevan el lema «Català, català, català», con el objetivo de acosar al gerente de este negocio de muebles y colchones y señalarle públicamente porque atendió en español a una clienta hace más de tres meses.

Nadie ha reclamado la autoría de esta acción, aunque sí que ha sido difundida y celebrada en redes sociales por Júlia Ojeda, la filóloga catalana afincada en Mallorca que en octubre de 2025 enloqueció porque un empleado de esta misma tienda no le atendió en catalán, tal y como ella deseaba.

Ahora, esta separatista ha vuelto a la carga contra esta misma tienda: «Hace unos meses el gerente de esta tienda de Palma me expulsó a gritos por hablar en catalán. Mientras esperamos fecha del juicio por agresión lingüística y delito de odio, me llegan estas fotos. Nunca cambiéis de lengua en nuestra casa, que cambien ellos. «¡No nos harán castellanos!», ha manifestado desde su cuenta de X.

Las críticas a esta filóloga no han tardado en llegar. «Para odiadora y mala gente ya estás tú, las malas maneras y odio son tuyas. ¡Qué asco!», ha manifestado un usuario de X. Otro opta por responder a Júlia Ojeda asegurando que es una «charnega reprimida» que «no sabe a dónde dirigir tanto odio interior».

Fa uns mesos el gerent d’aquesta botiga de Palma va expulsar-me a crits per parlar en català. Mentre esperem data de judici per agressió lingüística i delicte d’odi, m’arriben aquestes fotos. No canvieu de llengua mai a casa nostra, que recullin ells. No ens faran castellans! pic.twitter.com/mdOaqe5YzD — Júlia Ojeda Caba (@juliaojedacaba) January 26, 2026

«Acabo de sufrir una agresión lingüística en la tienda Hipermueble en Palma», afirmaba Ojeda, desconociendo la oficialidad del español en Baleares junto al catalán. «El gerente de la tienda me ha expulsado de su negocio después de negarme a cambiar al castellano siendo yo la clienta. Me ha sacado todo el repertorio: estamos en España, no eras catalana eres española, qué pone en tu DNI e incluso Rufián no sé qué putas independentista cuando tiene abuelos andaluces», afirmaba en X.

Rápidamente encontró el soporte y apoyo de los espías del catalán, la separatista Plataforma per la Llengua que puso a su disposición «el servicio de defensa de derechos lingüísticos para que nos indiques con detalle los hechos y podamos asesorarte».

📍 Acabo de patir una agressió lingüística a la botiga Hipermueble a Palma. El gerent de la botiga m’ha expulsat del seu negoci després de negar-me a canviar al castellà essent jo la clienta. M’ha tret tot el repertori: estamos en España, no eres catalana eres española, qué pone… — Júlia Ojeda Caba (@juliaojedacaba) October 21, 2025

Esta mujer en cuestión es también vicepresidenta del partido independentista Alhora, fundado por Jordi Graupera y la golpista Clara Ponsatí y que aboga por «descastellanizar» los inexistentes Países Catalanes. Tal y como ella misma reconoce, sus prioridades son «trabajar por la lengua, la formación política del partido desde una perspectiva matriótica y la influencia pública de las ideas que acercan Cataluña a su libertad».

Alhora es un partido nacido el año pasado que viene a engrosar la lista de formaciones separatistas presentes en Cataluña y que aboga por la independencia de esta comunidad autónoma y los fantasmagóricos Países Catalanes.