Seis lugares increíbles donde practicar psicobloc en Mallorca

Mallorca es una isla paradisiaca que destaca por sus increíbles playas y acantilados que conforman sus más de 500 kilómetros de costa, la más grande de toda Baleares. Es por ello que el archipiélago se trata de uno de los mejores sitios para practicar el psicobloc, una modalidad de escalada que se practica sin cuerda en acantilados sobre el mar.

También llamado Deep water soloing (DWS), el psicobloc es un deporte en el que no se necesita ningún tipo de cuerda o arnés, pues en caso de que el escalador se caiga, será el agua del mar la encargada de amortiguar la caída. Se practica en paredes de acantilado de entre 10 y 20 metros metros de longitud como máximo.

Cabe recordar que lo ideal para garantizar la máxima seguridad del deportista de psicobloc es que se practique esta peligrosa actividad cuando el mar esté en calma y la zona del mar donde el escalador pueda caerse tenga mucha profundidad.

Esta modalidad de escalada surgió a finales de la década de los 70. Escaladores locales de Mallorca empezaron a trepar los acantilados de la isla, gracias a los agujeros y chorreras que poseían. Si hablamos de psicobloc, hay que destacar el nombre de Miquel Riera, considerado el inventor y pionero de este deporte.

El mallorquín empezó a escalar acantilados de la isla durante los veranos de los años 70 hasta que dio nombre a esta práctica, que surge de las palabras mente y roca. Riera, que falleció a los 56 años en 2019 a causa de una larga enfermedad, popularizó el psicobloc invitando a escaladores internacionales y empezó a difundir vídeos sobre sus prácticas. Además, fue el autor de la primera guía de Deep water Soloing en Mallorca.

No es recomendable practicar psicobloc si no se tiene antes un mínimo de experiencia de esta modalidad. Para los que quieren iniciarse en este deporte hay escuelas en Mallorca donde enseñan, dan consejos y controlan la escalada.

En esta noticia puedes encontrar los mejores sitios que ofrece Mallorca para practicar esta modalidad deportiva. Ninguno de ellos tiene una dificultad extrema ni por el acceso ni por el nivel de escalada, aunque cabe recordar que siempre se debe comprobar tanto la piedra del acantilado como el nivel de profundidad del agua.

Dique del Oeste en Porto Pi

El Dique de Porto Pi es una oportunidad perfecta para aquellos que quieren iniciarse en el psicobloc. Se trata de una ruta ideal para principiantes, con fácil acceso y con unas paredes de unos 12 metros de altura.

Este sitio, situado en la ciudad de Palma, es uno de los más especiales para practicar el Deep Water Soloing, pues fue aquí donde Miquel Riera inició sus andaduras en escalar paredes sobre el agua del mar, allá por 1978.

Cova del Diable

La Cova del Diable está ubicada en Porto Cristo y es la capital mundial del psicobloc, pues sus acantilados contienen una gran cantidad de agujeros donde poder agarrarse, aunque algunos están muy distanciados entre sí, cosa que aumenta notablemente la dificultad.

Las paredes de la Cova des Diable tienen una altura de 20 metros, con una concentración de vías buenas muy alta, casi 30, y la gran mayoría rutones. Un muro de caliza con agujeros, chorreras, movimientos dinámicos, de placa…

Cruz de Santa Ponça

Otra zona ideal de Mallorca para practicar psicobloc o escalada sin cuerdas es la Cruz de Santa Ponça, en el municipio de Calvià. Este lugar se popularizó después de que los hermanos Iker y Eneko Pou, considerados unos de los mejores escaladores del mundo, practicaran psicobloc en este espacio.

La Cruz de Santa Ponça es de fácil acceso y su muro es sencillo, con vías cortas y fáciles. Además, tiene un «pie de vía» para que los escaladores descansen.

Portocolom

En este acantilado que se encuentra debajo del faro de Portocolom encontramos unos techos con poca altura para practicar psicobloc. En esta zona hay dos clásicos de la isla de Mallorca: The Princess of Transilvania 7a+ y I Live in a Cave 6b.

Más a la derecha hay otro sector con vías que llegan hasta los 20 metros que cuentan con una plataforma grande antes de iniciar la escalada.

Es Pontàs

Esta zona ubicada entre Santanyí y Porto Cristo está considerada la vía más difícil del mundo. Es el sitio con más sectores de calidad y cuenta con acantilados de roca caliza.

Este arco llamado Es Pontàs es la imagen del psicobloc en Mallorca. El famoso escalador americano Chris Sharma consiguió realizar esta vía.

Cala Ferrera

Por último, otro buen sitio donde realizar psicobloc en Mallorca es Cala Ferrera, ubicado en el municipio de Felanitx. Para acceder hay dos formas: a través de un camino dentro de una urbanización que lleva a una cueva que da directamente al mar, y otra es bajar andando hasta el mar.

Cala Varques (prohibida)

La playa de Cala Varques, ubicada en Manacor, es uno de los principales destinos turísticos de la isla de Mallorca. Sus aguas cristalinas, su fondo marino y la belleza del paisaje hacen de esta zona un lugar especial, también para practicar psicobloc.

Sin embargo, en el año 2013, el Ayuntamiento de Manacor prohibió practicar psicobloc en Cala Varques, ya que había muchos principiantes que iban a esta zona de la isla a practicar, aumentando los accidentes. A esto hay que añadirle que se trata de una playa de difícil acceso, por lo que se hacía cuesta arriba rescatar a los accidentados.

Otras recomendaciones

Cabe recordar que, para garantizar la máxima seguridad del escalador, es recomendable comprobar todas las zonas en las que se vaya a realizar psicobloc y la seguridad que se pueda tener, como por ejemplo el estado de la roca, para así evitar desprendimientos.

También es imprescindible ir alerta con las salidas menos verticales de los acantilados, pues en caso de caída se puede tocar roca. Por ello, se recomienda siempre saltar antes de tiempo al agua.

Otra manera de practicar con seguridad el psicobloc en Mallorca es acceder a las zonas a tarvés de un barco, así como llevar algunos materiales como magnesio para que las manos no resbalen y un par de pies de gato.