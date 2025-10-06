Seis equipos baleares entran hoy en el sorteo de la Copa del Rey

Seis equipos de Baleares entran hoy en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se efectuará a mediodía (13.00 horas) en la sede de la Federación Española de Fútbol. Mallorca, UD Ibiza, Poblense, Atlético Baleares, Constància y Sant Jordi están en el bombo y el premio gordo lo tiene garantizado el último de ellos, el Sant Jordi, que con toda seguridad será emparejado a un Primera División, puede que al Real Mallorca, dado que los emparejamientos se efectuarán atendiendo a criterios de proximidad geográfica.

El Sant Jordi, que juega en División de Honor Mallorca -la antigua Regional Preferente- tras su descenso de Tercera, será sin duda quien con más expectación siga el torneo. El equipo rojinegro se ganó su pase a la primera eliminatoria tras dejar fuera al CD Lourdes tudelano, al que derrotó en los dos partidos. Ahora le esperan Mallorca, Espanyol, Girona u Osasuna. Cualquiera de ellos hará historia, ya que será la primera vez que juegue ante un rival de Primera División.

116 equipos participarán en el sorteo, aunque cuatro de ellos -Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic- quedarán exentos al disputar la Supercopa de España. Los 16 clubes de Primera que entran en el bombo serán emparejados con rivales de la categoría más inferior. Nueve proceden de Regional -entre ellos el Sant Jordi- y tres de Copa Federación. Los cuatro equipos de la máxima categoría que se queden sin rival se emparejarán con cuatro de los once de Tercera Federación, por lo que el Constància tiene bastantes posibilidades de que le toque también un Primera y, de no ser así, jugará ante un Segunda División.

Sant Jordi y Constància tienen garantizado jugar en su campo. En principio Poblense y Atlético Baleares también, mientras que Ibiza y Mallorca tendrán que hacerlo fuera. El Mallorca cayó el año pasado en su primera ronda en Pontevedra, aunque se saltó las eliminatorias iniciales por su participación en la Supercopa.