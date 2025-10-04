Brutal hazaña del Sant Jordi: jugará ante un Primera

Brutal hazaña del Sant Jordi, que tras imponerse hoy 1-3 en Tudela al CD Lourdes se ha garantizado jugar ante un Primera División en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se sorteará el próximo lunes en la Federación Española de Fútbol. Mallorca, Espanyol, Osasuna y Girona son los posibles rivales del equipo rojillo, que va a vivir sin duda un día histórico.

Las dos primeras rondas se sortearán por proximidad geográfica y entrarán seis equipos baleares en el bombo: Real Mallorca (Primera División), UD Ibiza (Primera Federación), Atlético Baleares y Poblense (Segunda Federación), Constància (Tercera Federación) y Sant Jordi (División de Honor Mallorca). La primera eliminatoria de Copa con los equipos de Primera se celebrará del 28 al 30 de octubre a partido único en el campo de menor categoría.

Lourdes: Salcedo, García Vidaurreta (García Mendía 46′), Alonso, Lasheras (Pardo 74′), Izquierdo, Nsue (Fuentes 46′), Alegría, Escalada, Aguado (Lenzano 71′), Álvarez y Pascual (Orizales 71′).

Sant Jordi: Coll, Gallardo, Custodio, Roque, Llinás (Muñiz 72′), Pedro Rodríguez (Pons 90′), Javi Olmedo (Caseiro 64′) (Calafell 90′), Marc Olmedo (Ateca 46′), Ruiz, Ramírez y Valiente.

Goles: 0-1, m.17: Llinàs; 0-2, m.45: Pedro Rodríguez; 0-3, m.61: Pedro Rodríguez; 1-3, m.69: Álvarez.

Árbitro: Ceniceros Aransay. TA Sanz, Aguado, Lasheras, Fuentes, Ateca, Caseirp y Custodio. TR Izquierdo (2A, 90′).

Incidencias: Buena entrada en el estadio Luis Asarta de Tudela.