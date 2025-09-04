Sant Elm estrena un sistema permanente de recirculación de agua marina para combatir las algas

El Ayuntamiento de Andratx ha puesto en marcha un proyecto pionero en la playa de Sant Elm con la instalación de un sistema de recirculación de agua marina destinado a reducir la proliferación de algas y el característico color verde que ha afectado a esta zona durante más de 15 años. La inversión ha tenido un coste de 350.000 euros.

Con la instalación de este sistema de recirculación del agua, el consistorio cumple una vez más con su compromiso tanto con el litoral andritxol como con el bienestar de los vecinos del municipio. El sistema instalado es permanente, aunque durante el invierno se retirarán las tres bombas de recirculación, han detallado en un comunicado.

El regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, ha manifestado que con esta instalación quieren dar «una solución a largo plazo que necesitaba planificación, coordinación con otras administraciones y mucho trabajo técnico detrás». «Este final de temporada servirá para ajustar el sistema y, a partir de 2026, los resultados serán visibles para todos», ha apuntado.

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha añadido que «este proyecto demuestra que este equipo de gobierno cumple. No nos resignamos ante los problemas crónicos del municipio, los afrontamos con seriedad y con soluciones reales. Hemos liderado un trabajo complejo, pero necesario, porque creemos firmemente que Andratx merece unas playas de primer nivel, tanto para quienes viven aquí como para quienes nos visitan».