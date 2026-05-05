La sanidad privada atiende en Baleares casi la mitad de las urgencias y realiza una de cada tres operaciones

La sanidad privada atiende en Baleares casi la mitad de las urgencias y hace una de cada tres operaciones, según los datos recogidos en el Observatorio del sector sanitario privado 2026, publicado por la Fundación IDIS. En concreto, llevó a cabo el 37% de las intervenciones quirúrgicas, el 44% de las urgencias y el 38% de las altas.

En referencia al número de asegurados, en Baleares 376.158 personas cuentan con seguro privado, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2% en el número de asegurados para el período de 2020 a 2025, y una tasa del 7% en el volumen de primas para el mismo período que, a su vez, representa el 3,7% del mercado nacional en volumen de primas.

Por otra parte, la comunidad destinó 109 millones de euros en conciertos en el 2023, suponiendo el 4,86% del gasto sanitario público. En cuanto al gasto sanitario en provisión privada, representa el 30,3% del gasto total en sanidad en la región.

En las Islas, el sector hospitalario privado representa el 36% de las camas (1.489) y el 58% de los hospitales (15). En cuanto al equipamiento de alta tecnología, dispone del 50% de gammacámaras, el 50% de equipos de mamografía y el 62% de las resonancias magnéticas.

En su edición de 2026, el informe incorpora por primera vez información sobre la distribución de residencias y plazas, así como los recursos del sector bucodental.

En este sentido, Baleares cuenta con el 1% de las residencias (58, donde el 48% son privadas) y el 1% de las plazas residenciales nacionales (con 5.108 plazas, donde el 57% son privadas).

El archipiélago aglutina, por otro lado, el 2% del total de odontólogos colegiados y el 2% de las clínicas dentales en España.

Por territorios, Madrid (37,3%), Cataluña (31%) y Baleares (30,9%) son las tres comunidades autónomas que están por encima de la media nacional en penetración de seguro privado.

Tendencia al alza a nivel nacional

El sector sanitario privado mantiene su tendencia al alza en España y alcanzó en 2025 los 12,8 millones de personas con un seguro de salud, incluyendo el mutualismo administrativo, lo que representa el 26 % de la población y supone un crecimiento del 1,7 % con respecto al año anterior, cuando había 12,6 millones de asegurados, es decir, el crecimiento ronda las 200.000 personas.

La sanidad privada atendió en 2023 más de 35,7 millones de consultas, lo que representa el 29,9 % del total, más del doble que las registradas en la primera edición de este informe (14%), así como más de 10,7 millones de Urgencias, el 32,3 % del total y 12 puntos más que hace 16 años. En paralelo, realizó 2,28 millones de intervenciones quirúrgicas, el 42 % del total.

El presidente de la Fundación IDIS, Fernando Campos, ha destacado que este informe pone de manifiesto que la colaboración público-privada es «imprescindible» en el sector sanitario. «En un sistema sanitario tensionado, como el actual, no podemos dejar recursos sin utilizar», ha subrayado.