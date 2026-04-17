Colapso en las urgencias del Hospital de Son Espases de Palma con hasta 70 pacientes esperando cama

Colapso en las urgencias del Hospital de Son Espases de Palma con más de 70 pacientes esperando cama, lo que ha provocado que la dirección esté reprogramando cirugías no urgentes, reforzando el personal en urgencias y revisando la actividad programada para la próxima semana a raíz del pico de demanda asistencial que está sufriendo desde este miércoles.

La gerencia del hospital de referencia ha explicado que el pico de demanda ha venido motivado por el aumento de ingresos de pacientes con patologías complejas.

Estos pacientes requieren mayor intensidad de cuidados, estancias más prolongadas y una elevada necesidad de recursos asistenciales, lo que ha generado tensión en el área de urgencias y en unidades de hospitalización.

Ante este escenario, el hospital ha puesto en marcha un conjunto de medidas específicas urgentes para hacer frente a la situación y se ha activado un plan destinado a garantizar la continuidad asistencial y minimizar el impacto sobre la actividad del hospital.

Entre las actuaciones puestas en marcha destacan que se mantiene abierto el Hospital Virgen de la Salud, la reprogramación de cirugías no urgentes para liberar camas para ingresos que requieren atención prioritaria, el refuerzo de personal en el servicio de urgencias y el mantenimiento del personal del plan de invierno en las unidades de hospitalización más afectadas por el incremento de la demanda.

También se está revisando la actividad programada de la próxima semana.

Al mismo tiempo, se activa el plan de altas con el impulso del Servicio de Hospitalización a Domicilio para pacientes clínicamente estables que pueden continuar su recuperación en casa, la derivación de pacientes en convalecencias prolongadas a centros sociosanitarios, con los que existen convenios de colaboración plenamente operativos, el regreso al hospital de origen de aquellos pacientes ya estabilizados cuya continuidad asistencial puede garantizarse en su centro de referencia.

También se están adoptando las medidas necesarias para mantener abiertas las camas durante el período estival.

La finalidad de estas medidas, ha explicado la gerencia, es optimizar la disponibilidad de camas, garantizar la seguridad del paciente, asegurar la calidad asistencial y recuperar progresivamente la normalidad operativa en el hospital.

El sindicato USAE por su parte ha alertado de que este viernes un total de 133 pacientes están siendo atendidos en urgencias del Hospital Son Espases (anoche eran 145) y que 71 de ellos están esperando cama.

En este escenario, la organización sindical ha pedido a la gerencia la reprogramación de la actividad quirúrgica para este viernes y a la Dirección de Enfermería le ha recordado que no se puede plantear un cierre de camas para periodo estival en estas circunstancias.

El sindicato ha reclamado el incremento de plantillas y que «prime la salud y el interés de la ciudadanía por encima del ahorro».