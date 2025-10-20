Sa Fira de Santanyí y Canal’Art 2025, todo un fin de semana de éxito

El municipio de Santanyí ha vivido un fin de semana festivo y cultural con la celebración conjunta de Sa Fira 2025 y Canal’Art 2025, la noche del arte de Santanyí. Con un clima espléndido, ambos acontecimientos se valoran como un éxito rotundo, llenando las calles y las plazas del centro del pueblo, según apuntan desde el consistorio santanyiner.

El fin de semana arrancó el viernes 17 de octubre con Canal’Art, la Noche del Arte que se tuvo que aplazar. A pesar de la modificación de la fecha, el interés generado fue notable. De hecho, la organización calcula que casi 3.000 personas recorrieron los más de 60 puntos expositivos.

El sábado 18 de octubre fue el día central con la celebración de Sa Fira. Con más de 230 puestos y un gran ambiente, las calles de Santanyí volvieron a superar las 3.000 personas, un éxito que, según el Ayuntamiento, demuestra la fuerza de esta cita anual. La jornada incluyó una amplia muestra de artesanía, producto local, exposiciones de animales y vehículos clásicos.

Otros actos destacados del sábado fueron el jaleo, los juegos de anillas y las carreras abrazados de los Amigos de los Caballos de Santanyí, que con la nueva ubicación fueron muy bien. La noche fue para los más jóvenes, con el Correfoc y el Firafest que llenaron el pueblo de fiesta. El fin de semana concluyó el domingo con la exposición de coches R5 y lo BIM de Cine.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha expresado su satisfacción por el resultado y ha agradecido el esfuerzo colectivo. «Ha sido un fin de semana inolvidable. La coincidencia de Canal’Art con Sa Fira ha sido un éxito, demostrando que nuestro pueblo es un referente cultural y comercial en Mallorca. Quiero agradecer el trabajo de todas las entidades, comerciantes, artistas y trabajadores municipales. La gran afluencia de visitantes y el buen ambiente son la mejor recompensa al trabajo bien hecho», ha manifestado.

Por su parte, el concejal de Comercio, Ferias y Mercados, Antoni Matas, ha destacado el gran trabajo y el ambiente vivido, asegurando que están muy contentos de la respuesta del público durante todo el fin de semana. «Sa Fira ha vuelto a demostrar su fuerza y la variedad de actividades ha permitido que todos los visitantes encontraran su lugar. El esfuerzo de todas las entidades para organizar un acontecimiento tan grande es admirable», ha concluido.