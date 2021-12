Franco Russo no podrá jugar mañana en Granada. El argentino se suma a la lista de jugadores afectados con covid que ha padecido el Mallorca -el último había sido el portero eslovaco Dominik Greif- y causa baja para el último partido del año, que se disputará a las dos del mediodía. En cambio Baba. que no pudo participar en el choque de Copa en Langreo, ha entrado en la convocatoria y será de la partida.

La baja de Russo, unida a la de Raíllo, ausente desde la segunda jornada de Liga, obliga a Luis García Plaza a improvisar una nueva pareja de centrales. Será la formada por el eslovaco Martin Valjent y el serbio Aleksander Sedlar, muy reforzado tras los dos goles que le marcó al Llanera el pasado jueves. Otra opción es la de situar como central a Brian Oliván, pero es mucho menos probable.

La convocatoria que ha hecho pública el Mallorca

Porteros: Manolo Reina, Leo Román, Ferrán Quetglas.

Defensas: Martin Valjent, Aleksandar Sedlar, Josep Gayà, Brian Oliván, Jaume Costa, Pablo Maffeo.

Centrocampistas: Iddrisu Baba, Salva Sevilla, R. De Galarreta, Aleix Febas, Jordi Mboula, Dani Rodríguez, Rodrigo Battaglia, Antonio Sánchez, Javi Llabrés.

Delanteros: Abdón Prats, Fer Niño, Kang-in Lee, Ángel Rodríguez, Take Kubo.

No ha dado pistas Luis García Plaza sobre el equipo titular, pero podría ser el formado por Reina, Maffeo, Valjent, Sedlar, Jaume Costa, Baba, Galarreta, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Ángel, aunque Kubo, que cada vez está más recuperado, podría entrar en el once en el puesto de Antonio Sánchez.

Por su parte el Granada ha sufrido la baja de última hora del medio centro valenciano Ángel Montoro, que ha sufrido una recaída de sus molestias en el gemelo. Ya no podrá volver a jugar en todo el año, por lo que también se perderá el partido del miércoles próximo ante el Atlético de Madrid. Los andaluces jugarán mañana muy señalados tras su humillante eliminación de la Copa del Rey a manos del Mancha Real, un equipo de Segunda División de la RFEF.