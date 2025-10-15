Roban un coche y dañan una decena en un aparcamiento privado de Son Servera

La pasada madrugada, entre la medianoche y las 04:00 horas, se produjo un incidente grave en un aparcamiento sótano privado y de uso común situado en la calle Son Corb de Son Servera.

Unas personas ajenas a la propiedad han accedido ilegalmente al espacio, causando daños a una decena de vehículos y robando uno de ellos, con el cual se han dado a la fuga de esta población del levante mallorquín.

Desde la Policía Local de Son Servera, en coordinación con el Ayuntamiento, se está trabajando intensamente para esclarecer los hechos, identificar los responsables y ponerlos a disposición judicial.

Fuentes policiales han transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y reiterar su compromiso con la seguridad del municipio por lo que hacen un llamamiento a la colaboración de los residentes ya que cualquier información que pueda ayudar en la investigación “será bienvenida”.