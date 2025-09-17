Son Servera, un pequeño pueblo de Mallorca, colapsado al quedarse atascado un camión y perder su carga

Son Servera, un pequeño pueblo de Mallorca de 13.000 habitantes, ha sufrido la madrugada de este miércoles un colapso circulatorio al quedarse atascado un camión de gran tonelaje y perder su carga.

El conductor, un hombre que no hablaba español y que ha dado positivo en el control de alcoholemia, ha entrado con el tráiler por las estrechas calles del casco antiguo de este municipio del Llevant, donde está prohibido que circulen este tipo de vehículos.

El primer teniente de alcalde de Son Servera y regidor de Policía, Bernat Grimalt, ha explicado en declaraciones a TV Serverina: «Hoy ha salido mal todo lo que podía salir mal, muchas calles del pueblo cerradas y las vías preferentes de salida como Jaume Fornaris se han visto afectadas. Afortunadamente hemos podido dar salida por la calle Tren».

Grimalt ha detallado que un camión de gran tonelaje no ha respetado la señalización de prohibición total de acceso al pueblo. «En el cruce de Prevere Antoni Lliteres, viniendo de Sa Punteta, se ha visto obstruido y con las maniobras ha perdido parte de su carga», ha añadido.

El regidor también ha explicado que el conductor del camión de gran tonelaje ha dado positivo en la prueba de alcoholemia que le han practicado y que este hecho podría haber influido a la hora de manejar el vehículo, circulando por un casco antiguo de calles angostas donde las posibilidades de sufrir un percance son mucho mayores por la dificultad de maniobrar.

«Todo el centro se ha visto afectado. Hoy medio pueblo que quería acceder no podía hacerlo, tenían que ir por detrás y coger la calle Cos. Hemos limpiado todo, ya está abierto y ojalá no vuelva a ocurrir», ha concluido Grimalt.