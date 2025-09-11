Mallorca: el torrente de Son Servera a punto de desbordarse casi aísla a una vecina en su casa

El temporal de lluvia que ha azotado Mallorca en los últimos días ha dejado en la Part Forana de la isla un incidente que afecta particularmente a una vecina de Son Servera. La afectada, que vive a las afueras del pueblo, ha visto cómo el torrente que pasa por el Camí des Pins d’en Cantador casi la aísla en su vivienda.

En un vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES se puede ver cómo el torrente está a punto de desbordarse. El agua pasa a escasos centímetros de la puerta de su casa e invade parte del puente por donde ella siempre aparca el coche o sale de su vivienda.

Según ha podido saber este digital, la preocupación de esta vecina le ha llevado a solicitar ayuda al Govern balear para que limpien el torrente y el cauce se reduzca.

La lluvia dejó casi un centenar de incidentes en Mallorca

Cabe recordar que el temporal de lluvia y viento en Baleares dejó casi un centenar de incidentes. Los efectivos de emergencia, coordinados por la central de 112, registraron 80 incidencias en diferentes puntos de Mallorca. Hasta 48 incidentes contabilizados hasta las diez de la mañana a consecuencia del fuerte aguacero. Entre los más destacados se encontraron la caída de árboles, ramas, toldos y letreros de establecimientos comerciales, e inundaciones en sótanos.

Por otro lado, los efectos también se dejaron ver en el Paseo Marítimo de Palma, donde numerosos árboles, letreros y barandillas de la primera línea fueron arrancados de cuajo por el viento. La peor parte se la llevó el complejo Palma Real donde se contabilizaron los mayores daños.

Varios operarios de la brigada municipal y personal de empresas privadas trabajaron para retirar los enormes troncos y ramas caídas, algunas de ellas, sobre fachadas de inmuebles.