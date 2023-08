Semana clave para el Mallorca, con muchos asuntos pendientes sobre la mesa que deben resolverse antes del jueves a medianoche, fecha en la que se cerrará el libro de pases hasta el próximo mes de enero. Lo más urgente es la llegada de un defensa central. Aguirre ha pedido al mexicano César Montes, pero la operación es muy complicada porque el Espanyol pide 10 millones por él. La semana comenzó con el fichaje del veterano portero extremeño Iván Pichu Cuéllar, anticipada ayer por OKBALEARES. El inglés Rob Holding entra en el casting de centrales, según ha anticipado el periodista italiano Fabrizio Romano, aunque hay muchos nombres sobre la mesa.

Understand Mallorca and Sevilla both asked for conditions of potential Rob Holding deal this week. 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #AFC

There are also PL clubs informed on Holding situation, as he’s still expected to leave. pic.twitter.com/wkZ8XCKnN3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023