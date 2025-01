La Reina Sofía no se aburre en Marivent

Hay quien se empeña en creer que doña Sofía se ha sentido molesta y hasta ninguneada una vez apeada del trono y lógicamente desplazada del papel principal que hoy ocupa su nuera. Y no es cierto. Se siente muy útil. La reina emérita, un título que a ella no le gusta especialmente, prefiere que la llamen Reina Sofía a secas, porque la Reina de España es únicamente doña Letizia y el título sólo puede usarlo la soberana consorte.

Pasa sus días de verano haciendo lo que ha hecho siempre y más ahora que las obligaciones familiares han disminuido desde que los Reyes y la Infanta Elena han abandonado Marivent, al menos oficiosamente. Doña Sofía ocupa su tiempo haciendo lo que más le gusta. Esto es, levantarse y desayunar tarde en la terraza principal del palacio que mira al mar o bien en la logia de su habitación, también con vistas al mar y que imita a la de los palacios renacentistas italianos. Es una de las partes del palacio que más le gustan y donde se relaja de verdad, viendo pasar lo barcos mientras suena la música clásica.

Se dice siempre que doña Sofía no tiene amigas españolas y se equivocan, pues las tiene y muy buenas. Discretas como ella, de su edad y la mayoría de origen aristocrático, españolas de nacimiento y mallorquinas de corazón, pues viven en la isla, con las que comparte la pasión por el trabajo ya que ninguna de ellas está desocupada jamás y todas han desarrollado una carrera profesional al margen de sus maridos. Quizás este detalle es el que más llama la atención. Son damas cultas, aunque no exageradamente eruditas, refinadas pero no cursis, católicas practicantes pero no beatas y conservadoras aunque con buenas dosis de rebeldía. Con ellas no se aburre.

Juntas van a almorzar a Flanigan, el restaurante de Miguel Arias, un buen amigo de don Juan Carlos, o bien aceptaban la invitación de la infanta Doña Pilar para disfrutar de la maravillosa cocina que se elaboraba en la casa de la duquesa de Badajoz, una de las principales confidentes de la reina, que, según se decía, era la que mejor cocinaba de la familia e incluso de la isla. Doña Pilar conocía todos los mercados de Palma y a los propietarios de los puestos que la adoraban. A todos les conocía por su nombre.

Con este grupo de amigas decidió visitar Els Calderers, una finca maravillosa con una casa señorial que puede visitarse para conocer cómo se vive en la Mallorca más tradicional e histórica, al igual que la granja donde se muestran las especies animales mas características de la isla. En ese lugar sucedió una anécdota deliciosa. Doña Sofía y la princesa Irene, al ver a los cerdos negros, una raza típicamente mallorquina con la que se elabora la mejor sobrasada, se lanzaron a besarlos y a hacerles cariñitos ante la estupefacción de las damas mallorquinas, que no entendían lo que estaba pasando. Tiene explicación. En Alemania, de donde es originaria casi toda la familia de Grecia y donde se han educado, se dice que besar un cerdo da muy buena suerte así que las princesas griegas ni se lo pensaron. ¡A besar al cerdo! Reían a mandíbula batiente.

Entre sus planes favoritos, está dar vueltas por la ciudad sin un rumbo fijo en busca de regalos para la familia o bien joyas para ella misma, pues le encantan los abalorios. Nunca deja de visitar la tienda taller de la joyera Isabel Guarch, una joven creadora palmesana que se inspira en la tradición mallorquina a la hora de crear sus piezas en oro y piedras semipreciosas. Doña Sofía es una auténtica fan. De hecho, en la última recepción de verano lució las piezas más destacadas de su última colección y así se lo hizo notar a la joyera en el besamanos. Cada año compra alpargatas o albarcas de Menorca en las tiendas del casco antiguo que se conoce al dedillo, sedas pintadas a mano para confeccionarse blusones y pantalones pijama que son su uniforme de verano, siempre de vivísimos colores para que se la vea.

Acompañada de su ama de palacio, una gobernanta mallorquina que se ocupa de todas sus casas, recorre las tiendas especializadas en ropa de hogar, que hace bordar con punto mallorquín, que es un tipo de puntada en cruz muy característica de la ropa de hogar. En este tipo de detalles la han iniciado sus amigas mallorquinas, auténticas expertas en las costumbres de la vida isleña y la ropa de casa artesanal que al igual que la roba de llengües en Mallorca es casi una religión. Doña Sofía puede estar horas eligiendo una mantelería para regalársela a una de sus hijas o sobrinas, o para reponer las de sus casas que le gusta que estén impecables.

Cocina galletas que después regala en paquetitos

Por cierto, una anécdota nunca antes contada. Doña Sofía en Marivent cocina galletas que después regala en paquetitos pequeños a los que quiere homenajear por el motivo que sea. Así me lo contaba Tummy Bestard, cónsul de EEUU durante más de 40 años en Baleares y hombre de confianza de la Casa por la que sigue sintiendo enorme cariño. Cuenta que una vez la reina Federica le pidió manteca de cacahuete, que entonces era imposible de encontrar en España, pero que en los barcos americanos de la armada de EEUU abundaban. Tummy mandó a Marivent un cargamento. Como agradecimiento arribaron las galletitas que doña Sofía aseguró haber horneado ella misma.

La Reina Sofía no deja nunca de visitar lo tradicional, como el cristal de Gordiola o las telas de Santa María y también las ultimas novedades de la isla. Está al tanto de todo lo que ocurre. Por ejemplo, cuando David Lencina inauguró su showroom de gafas Errebé, fabricadas por él y por su esposa tras un esfuerzo empresarial titánico que apoyó el rey Felipe VI desde sus inicios, la reina se presentó una tarde de verano y eligió modelos de todos los tipos y colores para llevarse a Grecia y regalárselos a sus sobrinos y a sus hijos.

La Señora no es una abuela ni una madre al uso. Claro que está preocupada por lo que ocurre en su familia, de la que es bastión importante, y claro que teme por el futuro de los suyos, pero la nacida princesa de Grecia y Dinamarca es también una dama pragmática, acostumbrada a mirar hacia adelante con multitud de intereses e inquietudes.