La receta de los separatistas para frenar el aluvión de inmigrantes a Baleares: empobrecer las Islas para que no vengan

La receta de los separatistas de Més para frenar el aluvión de inmigrantes a Baleares, que este año vuelve a batir todos los récords con más de 5.200 ilegales llegados en patera: empobrecer las Islas para que no vengan.

Una propuesta en línea con la apuesta por el decrecimiento económico que viene defendiendo esta formación y que este verano ha venido reiterando tras las manifestaciones turismofóbicas que han tenido lugar en Palma y Sóller. Entre ellas, figura la eliminación de 130.000 plazas turísticas a medio plazo, la limitación de la entrada de coches en Mallorca y restricciones a la compra de viviendas por parte de no residentes y empresas.

El coordinador general de los separatistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha apuntado hoy que en Baleares hay cuatro tipos de inmigrantes. En primer lugar, aquellos que se desplazan en busca de trabajo, principalmente africanos e hispanoamericanos, que entran por el aeropuerto. Son personas que «se dedican a hacer trabajos mal pagados y con escasos derechos laborales».

El segundo grupo son personas de alta vulnerabilidad que llegan a las Islas en embarcaciones (mayoritariamente pateras), muchas veces por vía argelina. Este grupo «no representa la mayoría migratoria», pero sí la «cara más cruda» del fenómeno migratorio.

Para Apesteguia, el grupo de inmigrantes más vulnerables que llega a Baleares lo hace por el efecto llamada que produce el sistema económico y, por este motivo, ha instado a cambiar el modelo económico balear para que las personas vulnerables no sientan ese efecto llamada y que no vengan.

Apesteguia ha destacado en rueda de prensa que la población en las Islas ha crecido un 200% en los últimos 60 años, en gran parte por la inmigración, y ha asegurado que este crecimiento es «insostenible» en los próximos años.

«Lo que debemos transformar es el modelo económico que llama a personas a hacer trabajos baratos o venir a vivir a un precio de lujo, con calas paradisíacas, pero sin crear un proyecto de vida compartido», ha defendido Apesteguia.

El portavoz ha criticado la lentitud administrativa al considerar que «favorece» situaciones de explotación laboral, economía sumergida y precariedad, especialmente en sectores como la hostelería, la construcción o los cuidados. Por ello, ha pedido «más capacidad» para garantizar derechos, ordenar mejor los recursos públicos y acabar con un sistema que condena a la irregularidad administrativa.

La propuesta también incluye la creación de un modelo propio de acogida con servicios presentes en todas las islas, una red de ventanilla única para agilizar trámites, programas gratuitos de enseñanza del catalán y medidas concretas de protección para mujeres inmigradas.

La situación en Ceuta «no es una crisis migratoria, sino una crisis diplomática»

El portavoz de la formación ha señalado que la situación en Ceuta «no es una crisis migratoria», sino «una crisis diplomática» en la que «el dictador marroquí» ha impulsado a miles de personas a presionar España.

Apesteguia ha criticado la respuesta del Gobierno central porque «ha intentado minimizar la crisis en vez de acusar al dictador marroquí». Asimismo, ha reclamado al Gobierno central que rectifique su postura sobre el Sáhara Occidental y vuelva a mostrar públicamente su apoyo a este enclave africano.