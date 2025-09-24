Real Sociedad-Mallorca: penúltimo y antepenúltimo en juego

Penúltimo y antepenúltimo se ven esta noche las caras en Anoeta, en un choque de absoluta necesidad que va a dejar con toda seguridad por lo menos a uno de los dos muy tocado. Real Sociedad y Mallorca suman apenas dos puntos en lo que llevamos de temporada y están obligado a reaccionar cuanto antes si no quieren meterse en una peligrosa dinámica negativa. Arrasate no puede contar con el lesionado Kumbulla ni con el internacional sub20 Virgili, que ya está concentrado con su selección para disputar el Mundial de Chile.

Acertar la alineación del Mallorca es un hoy un ejercicio de alto riesgo. El entrenador adelantó ayer en la rueda de prensa que «jugarán pocos de los que salieron ante el Atlético», aunque sí admitió que uno de los que repetirán será el portero Leo Román. Habrá cambio seguro de laterales, en medio campo entrarán Antonio Sánchez y Omar Mascarell y arriba Mateo Joseph. A partir de ahí todo corresponde al terreno de la especulación.

Tengo confianza en mí mismo. Me siento muy motivado. La cosa ha empezado torcida en varios aspectos, pero el reto es darle la vuelta y en eso estoy centrado al cien por cien. Entiendo que un resultado positivo lo cambia todo, pero para lograrlo hay que hacerlo bien y esa es la ilusión que tengo para mañana», aseguró el técnico vasco, que también admitió que «tuve la sensación de que en la primera parte nos vimos superados, y eso es culpa mía. Tenemos un plan y debemos creer en él. Hay gente preparada para entrar y tengo confianza en ellos» dijo ayer el técnico.

La Real Sociedad, que aún no ha ganado en su estadio, perdió ayer a Elustondo, que no superó la prueba a la que fue sometido en el último entrenamiento. En su lugar jugará Aramburu. Por lo demás, saldrán los habituales ya que para los donostiarras sumar los tres puntos en Anoeta es fundamental.

El partido lo dirigirá un novato, el navarro Galech Apezteguia, de 35 años y recién ascendido a Primera. Ya ha pitado tres partidos esta temporada, el último el Alavés-Sevilla del pasado sábado, y no lo ha hecho mal. En el VAR otro debutante en la sala VOR, el madrileño Gálvez Rascón.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta Car, Aihen, Gorrotxategi, Carlos Soler, Brais Méndez, Kubo, Guedes y Oyarzabal.

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, David López, Lato, Omar Mascarell, Samú Costa, Antonio Sánchez, Pablo Torre, Mateo Joseph y Muriqi.

Árbitros: Galech Apezteguia (campo) y Gálvez Rascón (VAR).

Estadio: Anoeta, 21.30 horas.