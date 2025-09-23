Arrasate: «Pocos de los que jugaron ante el Atlético repetirán mañana»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará mañana ante la Real Sociedad en el estadio de Anoeta que espera que el punto sumado ante el Atlético sea «un punto de inflexión», y anticipó que va a haber «bastantes cambios» en San Sebastián.

«Tuvimos un gran desgaste, no sólo por el tema físico, sino también por el emocional. Hay que esperar a mañana, pero necesitamos frescura, y más ante un rival que jugó el viernes. Pocos jugadores repetirán en Anoeta de los que salieron ante el Atlético», dijo el técnico, que tal y como adelantó OKBALEARES ha incluido a Javier Olaizola en la convocatoria para cubrir la baja por lesión de Kumbulla.

«Creemos que es un jugador de futuro, confiamos en él y por si fuera poco es un lateral zurdo. Lo llevamos con nosotros a San Sebastián porque además es un partido entre semana y no interrumpimos la dinámica del filial», dijo sobre la convocatoria de Olaizola.

Convocatoria para San Sebastián❤️🖤 pic.twitter.com/MWIzVFPyZ7 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) September 23, 2025

«Más allá del dibujo todo depende del rendimiento global del equipo. Debemos ser más desagradables e incómodos para el rival. Es verdad que hemos tenido un calendario difícil, pero hemos encajado más goles de los que esperábamos», reconoció el técnico, quien sobre el último resultado del equipo subrayó que «en frío, cuando lo analizas, es verdad que hemos empatado ante el Atlético de Madrid. Nos hemos rearmado de moral, pero mañana nos toca competir ante un equipo que ha comenzado igual que nosotros. Sabemos que será difícil».

Arrasate se resigna a la ausencia por lo menos durante tres partidos de Virgili, que está con la selección sub20 y que «está eliminado de la ecuación porque sabemos que no podemos contar con él. Contamos con los demás y, por ejemplo, Llabrés ya está recuperado y forma parte de la convocatoria».

«Tengo confianza en mí mismo. Me siento muy motivado. La cosa ha empezado torcida en varios aspectos, pero el reto es darle la vuelta y en eso estoy centrado al cien por cien. Entiendo que un resultado positivo lo cambia todo, pero para lograrlo hay que hacerlo bien y esa es la ilusión que tengo para mañana», aseguró el técnico vasco, que también admitió que «tuve la sensación de que en la primera parte nos vimos superados, y eso es culpa mía. Tenemos un plan y debemos creer en él. Mañana hay gente preparada para entrar y tengo confianza en ellos».

Finalmente, sobre el rival, dijo que «la Real nos tenía muy mal acostumbrado en las últimas temporadas. Poco a poco ha ido perdiendo jugadores importantes y está en proceso de renovación. Veo a un rival que va a apretar con un entrenador que conozco bien y que estoy seguro de que va a mejorar al equipo».