Problemas para el Mallorca: Kumbulla estará un mes de baja

Problemas para el Mallorca. El defensa albanés Marash Kumbulla estará un mes de baja, al sufrir una rotura en los isquiotibiales producto de una elongación a los 35 minutos del partido del pasado domingo ante el Atlético en Son Moix. Kumbulla se perderá los tres próximos encuentros del Mallorca, así como el decisivo choque de su selección ante Serbia en el que está en juego una plaza para el Mundial del próximo verano. El jugador del filial Javier Olaizola entrenará este martes con la primera plantilla y podría viajar a San Sebastián.

Arrasate se ha quedado con sólo tres centrales hábiles, el eslovaco Valjent, el cordobés Raíllo y el mallorquín David López. En este escenario Javier Olaizola, hijo del que fuera mítico capitán del Mallorca a principios de siglo, es la solución de emergencia a la que acude el entrenador. Olaizola, que renovó hace poco su contrato, está llamado a ser en un futuro muy cercano miembro de pleno derecho del primer equipo y de hecho estuvo a punto de ir a la pretemporada. Tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva que dirige Pablo Ortells tienen muchas esperanzas depositadas en él.

La ausencia de Kumbulla provocará que el Mallorca vuelva a defensa de cuatro para enfrentarse el miércoles a la Real Sociedad, que está también con dos puntos en la clasificación. Es un choque clave ya que se enfrentan penúltimo y antepenúltimo y el que salga derrotado sufrirá un duro golpe. Hay que recordar que el próximo sábado vuelve a haber partido de Liga, en este caso en Palma ante el Alavés, en otro eencuentro fundamental para las aspiraciones bermellonas.

Jagoba Arrasate comparecerá este martes en conferencia de prensa y dará algunas claves sobre el encuentro. Al ser una semana de dos partidos es probable que el técnico introduzca rotaciones. Pablo Maffeo, en concreto, se perfila como titular.