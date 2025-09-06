Quejas vecinales en la plaza París de S’Escorxador por un festival de música hasta la madrugada

Hasta más allá de las tres de la madrugada han tenido que soportar los cientos vecinos de la plaza París de Palma, en la zona de S’Escorxador, el jolgorio musical a todo trapo de un festival montado bajo el balcón de su casa y organizado por una conocida hamburguesería de la capital balear.

Una intensa juerga nocturna a pie de calle enmarcada en las fiestas de verano del barrio de Santa Pagesa, organizada por la asociación de vecinos de la zona con nada menos que ocho horas intensas de música protagonizadas por DJs y bandas musicales de todo tipo y condición sobre el escenario, con los que residentes han tenido que convivir hasta altas horas de la noche.

Un sarao que muchos de los asistentes han continuado más allá de la conclusión de la fiesta, porque no pocos de ellos alargaron la cosa y se quedaron en la plaza, prolongando unas intensas horas de jaleo para desdicha del vecindario, que hoy montaban en cólera por la noche que han soportado.

Con barras de comida y bebida repartidas por la plaza París, la música y el bullicio se podía escuchar a cientos de metros de la plaza París, como así lo atestiguan vecinos de la calle Francisco Fiol y Joan.

La afluencia de público fue notable y las consecuencias del consumo de alcohol no tardaron en hacerse notar en los rincones de la plaza, donde los asistentes evacuaban sin consideración alguna, con papeleras a rebosar de botellas y toda clase de desechos y vasos esparcidos por doquier.

Esta mañana en el suelo de la plaza eran evidentes las huellas de la resaca que dejó el bullicio de una fiesta donde no faltó de nada con zonas de tatuajes, maquillaje, food trucks, las bandas mallorquinas Without String y The Hawaiians sobre el escenario, y el DJ Porky cerrando la fiesta vecinal más ruidosa de Santa Pagesa.

Pero no sólo en la plaza París hubo fiesta nocturna este viernes. También los vecinos de Santa Catalina y Es Jonquet han criticado la sesión de música a todo trapo que tuvo lugar en el parque de sa Feixina en el marco de las celebraciones de la Mare de Déu de la Salut, la patrona de Palma.

La asociación de vecinos Barri Cívic, ha reprochado al Ayuntamiento de Palma que organizara la fiesta, que duró hasta aproximadamente las 2:00 horas de este sábado, sin haberlo consultado con ellos pese a ser la plataforma vecinal más representativa de la zona.

También han acusado a la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, de haber «vendido a los vecinos al sector del ocio y la restauración» al haber organizado la fiesta de la mano de la Federació de Veinats de Sa Ciutat de Palma, a quienes han vinculado con «el sector del ocio del alcohol».

«Los vecinos de Santa Catalina y Es Jonquet no queremos fiestas masificadas con música disco a toda pastilla hasta las dos de la madrugada.

En un barrio residencial, muy castigado ya por un ocio masificado, no tiene cabida fiestas promovidas por el propio Ayuntamiento de Palma y menos en el nombre de la Mare de Déu de la Salut», ha sostenido la asociación.