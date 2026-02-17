Quedó con una niña de 13 años para ayudarla con sus deberes de inglés y terminó violándola en Palma

Lo que parecía que iba a ser una simple quedada pedagógica post escolar terminó en una inesperada pesadilla sexual para una niña. La Audiencia Provincial de Palma juzgará este próximo jueves a un hombre al que se le acusa de violar a una menor de 13 años con la que contactó a través de redes sociales con la excusa de ayudarle con los deberes de inglés.

Todo empezó en agosto del año 2021, momento en el que el varón contactó con la víctima a través de una conocida red social, pese a tener total conocimiento de su edad. Meses más tarde, en mayo de 2022, ya con la confianza de la niña ganada, el hombre dio un paso más grande en su acercamiento a la menor y le propuso ayudarla con sus deberes de inglés en su domicilio, ubicado en la ciudad de Palma.

La niña aceptó inocentemente la invitación y acudió a la vivienda del acusado, donde realizó los trabajos escolares con total normalidad y sin que sucediera ningún tipo de problema. Sin embargo, la pesadilla llegó instantes después de haber hecho los deberes, cuando el hombre comenzó a someter la niña a tocamientos de carácter sexual para terminar violándola.

Según relata el escrito de acusación, la menor de 13 años quedó muy afectada psicológicamente tras estos hechos. Lejos de sentirse avergonzada, decidió relatar lo ocurrido a su madre, que un mes después denunció el suceso ante la Policía Nacional.

Por todos estos hechos, la Fiscalía pide para el acusado una pena de hasta siete años de prisión y el pago de una indemnización de 4.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Para el total esclarecimiento de los hechos, el juicio arrancará este próximo jueves a las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.