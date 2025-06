¡Qué más tiene que ocurrir!

¿No se dan cuenta de lo que pasa? Por siete votos es capaz de todo. Acaban de cumplirse siete años y un día de gobierno de un desalmado, sí, parece una sentencia. Lo malo es que esta penitencia la estamos pagando los españoles y de forma muy especial los que defendemos el régimen democrático y el acatamiento de la Constitución.

Hoy se cumplen más de cinco años en que un español de a pie escribió un artículo titulado Pedro Sánchez, un problema para la Seguridad Nacional y que terminaba diciendo: «Los poderes del Estado no deben permitir esta actuación lesiva y proceder a constatar si la conducta del candidato incurre en responsabilidad criminal. Estamos ante un problema de Seguridad Nacional”.

Hemos visto perplejos lo que él y su partido, el PSOE, han hecho a lo largo de este lamentable recorrido. Que la percepción del actual gobierno se asemeja a una banda criminal con un Capo di tutti capi es una sensación generalizada. Este capo está arropado y protegido por su partido, que es cómplice, por los enemigos de España, separatistas y filoterroristas, por dictadores y mafias de estados comunistas, por fontaneros especializados en la destrucción de pruebas y ataques contra los denunciantes de tanta corrupción y por la famélica legión de próximos pendencieros, meretrices, corruptos comisionistas y demás pendejos. El principal partido de la oposición ha hecho dejación de su función, más atento en cuidar su organización y pesebre que en luchar contra tanta maldad.

España ha entrado con este Gobierno en una manifiesta descomposición. Todo empezó con la llegada de Rodríguez Zapatero tras los atentados terroristas del 11-M de 2004, cuatro días que cambiaron la historia de España. José Luis R.Z. sembró la semilla del odio y del asalto al poder. Pedro Sánchez está llevando a cabo la fase final de este proceso. Este maldito día me encontraba en Irak con valientes militares y civiles españoles y demás aliados tratando de reconstruir un Estado e implantar un régimen democrático. La maquinaria de la falacia socialista sentenció que habíamos ido a la guerra. Qué curiosidad, ahora tratamos de evitar la destrucción del Estado y el enemigo lo tenemos en casa.

Recordemos, Sánchez llegó al poder con una moción de censura embustera formando gobierno con comunistas y apoyado por separatistas y filoterroristas. Cogió el peor camino con la peor compañía. Su liderazgo ha sido tóxico con su partido, con el Parlamento, con la Administración General del Estado, con el Tribunal de Cuentas, con el Constitucional ahora al servicio del Gobierno, con la Fiscalía General del Estado o de Sánchez. Ha infectado muchas instituciones, corrompiéndolas. Ha colonizado más de 50 entidades públicas, entre otras Red Eléctrica Española, la del inexplicado apagón, o del propio Banco de España.

Gobierna sin la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, una anomalía democrática. En política exterior es un provocador con Argelia que nos corta el suministro de gas y manda algunos menas agresivos sin posibilidad de retorno, con EEUU al estar él del lado de criminales dictadores comunistas, en su momento con Marruecos que asaltó la frontera de Ceuta con miles de jóvenes engañados y que le tiene tomada la medida, con Israel porque él está con Hamas, que es un gobierno terrorista y es desleal con la OTAN por no haber cumplido los compromisos de gasto en defensa o con Ucrania a la que no ha apoyado como el resto de países europeos.

Sánchez ha creado o subido más de 40 impuestos. Bajo su Gobierno, la recaudación sobre el PIB ha subido 10 veces más que la media de la UE. La economía no va como un cohete, la deuda sí.

Su perfil es el de un comunista venezolano al mejor estilo de Chávez o Maduro, con muchos de sus seguidores acusados por diferentes delitos como tráfico de influencias, corrupción de negocios, intrusismo laboral, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falso testimonio, malversación, prevaricación, revelación de secretos, organización criminal y cohecho.

Si hacemos un poco de memoria, recordaremos a centenares de personas que están siendo investigadas por presuntos delitos, lista que crece día tras día. En esta lista encontramos a miembros de su familia, ministros, a su partido y muchos colaboradores. En la DANA, no declaró emergencia de nivel nacional al afectar a varias comunidades autónomas, con más de 220 muertos, razón más que sobrada para implicar al Estado en socorro de las víctimas. Clara denegación de auxilio, no vale decir no la pidieron, era su obligación declararla. Si quieren ayuda que la pidan. Él, el ministro del Interior y la ministra de Defensa, que impidió a las Fuerzas Armadas situadas en Valencia acudir en socorro de los damnificados, deberían ser investigados por posible delito de denegación de auxilio.

Su última proeza es querer terminar con la UCO porque lucha contra la corrupción y ve que al final le sentarán delante de un juez. La pregunta es muy sencilla: ¿qué tiene que ocurrir para reaccionar ante tanta corrupción? Estamos a punto de entrar en el bolivarianismo, sistema que no permite el retorno a la democracia.