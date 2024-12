El portavoz parlamentario adjunto del PSOE balear, Marc Pons, y la diputada Mercedes Garrido han negado haber mantenido contactos con el PP, después de que Vox haya decidido romper las negociaciones de los presupuestos autonómicos para 2025, un PP al que ven en una situación de «debilidad e inestabilidad» y con «una soledad evidente».

Los socialistas Marc Pons y Mercedes Garrido se han pronunciado así, este lunes, en una rueda de prensa, en la que han reflexionado sobre que «un nuevo curso parlamentario vaya a acabar posiblemente sin presupuestos, con una ley de simplificación administrativa que necesita dos decretos ley para corregirse y con las entidades ciudadanas abandonando las mesas del pacto por la sostenibilidad», lo que, en su opinión, «es fruto de las propias incapacidades» del PP y del Govern por su «prepotencia y menosprecio» hacia todas las fuerzas políticas de la Cámara, consecuencia de «la soberbia e incapacidad que tienen para entender que se encuentran en minoría».

Así, Pons ha avisado que «a Prohens se le acumula el trabajo», y ha expresado la preocupación de los socialistas por que la presidenta «es incapaz de hacer una propuesta clara para salir de la maraña en la que se ha metido, más allá de una huida hacia delante y un atrincheramiento detrás su partido, amenazando con un adelanto electoral como única solución a unos problemas que ella ha creado», informa Europa Press.

Hay que tener en cuenta que además de la falta de un acuerdo para aprobar los presupuestos, el Govern tiene pendiente un decreto ley para solucionar las 34 enmiendas de Vox aprobadas por un error del PP en la votación del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, y otro para prohibir, dicen los populares, la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables.

En este sentido, Pons ha reprochado que «ninguna iniciativa del vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, se ha aprobado con normalidad», desde la supresión del impuesto de sucesiones, «que tuvo que arreglar vía tramitación como proyecto de ley por los numerosos errores que contenía»; pasando por la no aprobación del techo de gasto de las cuentas para 2024 y la ley de simplificación que requiere dos decretos ley para arreglarse; hasta unos presupuestos para 2025 tumbados «que evidencian una falta de seguimiento, atención y claridad política por parte del vicepresidente».

El PSOE balear y la Ley de Memoria

Por otro lado, el pleno de este martes prevé la votación definitiva para derogar, «si nada cambia», la ley de memoria democrática, lo que provocará que sea «un día muy triste para la convivencia de los ciudadanos de las islas».

Así lo ha advertido la diputada socialista y vicepresidenta segunda del Parlament, Mercedes Garrido, quien ha denunciado que si la normativa se deroga, «el PP romperá todos los consensos sociales sin que tengamos claro a cambio de que».

De hecho, de derogarse la ley, esto ocurrirá el mismo día del 76 aniversario de la declaración de los derechos humanos, cuando «la memoria democrática es una manifestación de estos derechos humanos».

En este sentido, Garrido ha creído «una muestra más que evidente de la ruptura entre el PP y la sociedad balear» que este martes no se celebre, por primera vez en años, el acto de Amnistía Internacional para celebrar el aniversario de la declaración de los derechos humanos, porque «no es posible leer los artículos de la declaración a las 09.00 horas y a las 14.00, traicionarla derogando la ley de memoria».

Por eso, Garrido ha defendido que «si el PP y la presidenta se han plantado ante Vox, como decían este domingo, este martes no permitirán que se derogue la ley de memoria democrática»; igual que «si de verdad quieren demostrar que son un partido que gobierna para la ciudadanía, y no para satisfacer las obsesiones radicales de Vox, no mantendrán ni un día más al presidente del Parlament en su puesto».

Para la diputada del PSOE balear, «estamos ante el PP más extremo que hemos visto nunca, al que le da igual la convivencia mientras le aguante la silla del Consolat», por lo que ha pedido a los ‘populares’ que «recuperen la centralidad y se vuelvan a preocupar por los problemas de la ciudadanía de las islas y no únicamente por Vox».