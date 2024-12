Vox responde con dureza al PP de Baleares: «No tenemos miedo de ir a elecciones anticipadas»

Vox no tiene «ningún miedo» de enfrentarse al PP si finalmente hay unas hipotéticas elecciones anticipadas en Baleares. Así lo ha asegurado la portavoz de la formación liderada por Santiago Abascal en el Parlament, Manuela Cañadas, después de que los alcaldes y líderes del PP en los pueblos de Mallorca cerraran filas este domingo en torno a la presidenta del partido y el Govern, Marga Prohens, a quien pidieron que no acepte ningún «chantaje» de Vox y que convoque elecciones anticipadas si es preciso.

Se trata de una decisión consensuada de los populares que no ha sido del agrado de Vox, que este lunes la ha tachado de «precipitada, desesperada y amenazante». «Nosotros estamos preparados para ir a campaña electoral, no tenemos ningún problema y no tenemos miedo a acudir a las urnas», ha afirmado Manuela Cañadas.

De hecho, en relación a la reunión que celebró el PP en Campos, la portavoz de Vox ha indicado que desde su partido la miran «como si estuviéramos en el cine con palomitas» y ha recordado al partido que lidera Prohens que gobierna en solitario «porque ellos quieren».

«El PP está haciendo una comedia innecesaria. Deben estar muy seguros de que tienen mayoría absoluta», ha manifestado Cañadas, quien ha avisado que si Vox saca un buen resultado electoral en unas nuevas elecciones y el PP les vuelve a necesitar «a lo mejor no seremos tan benevolentes».

Por otro lado, Cañadas ha informado que de la misma manera que los dirigentes del PP quieren romper con Vox, los concejales de Vox en los pueblos de Mallorca también quieren romper con el PP. «No queremos gobernar con partidos que hacen políticas de izquierdas», ha informado la dirigente.

Cabe recordar que Prohens y la dirección del partido esperaban una reunión plácida este pasado domingo para reflexionar y analizar posibles escenarios pero la sorpresa fue el elevado nivel de enfado de los alcaldes y líderes locales del PP con la formación que a nivel nacional lidera Santiago Abascal. En los momentos iniciales de la reunión, los alcaldes reclamaron la ruptura inmediata con Vox y, si es preciso, la convocatoria de elecciones.

La convocatoria de elecciones es una posibilidad que se ha visto reforzada después de que la dirección regional del PP ofreciera datos sobre encuestas internas. Son encuestas que reflejan una subida en intención de voto y que incluso dan mayoría absoluta a la formación que lidera Prohens.

El hecho que de que la dirección regional del PP ofreciera estos datos al inicio de la reunión de Campos refleja que la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones anticipadas es uno de los escenarios que maneja Marga Prohens tras el bloqueo de Vox a los presupuestos.