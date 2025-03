El PSOE aplica en Inca las medidas del plan de vivienda de Prohens que rechaza en el Parlament

El PSOE aplica en Inca, con el alcalde Virgilio Moreno al frente, las medidas del plan de vivienda aprobadas por el Govern del PP de Marga Prohens que los socialistas, critican y rechazan de forma reiterada en el Parlament.

Entre otras iniciativas en vigor, el crecimiento en altura, la reconversión de locales en viviendas, el cambio de usos del suelo, el coliving o la construcción de nuevas viviendas del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). Ante esta situación el PP de Inca ha celebrado que el Ayuntamiento de esta localidad mallorquina (35.000 habitantes) esté aprovechando estas iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo balear.

«Las políticas de Marga Prohens responden a necesidades reales y están dando resultados concretos», ha apuntado su portavoz Pedro Mas, quien se ha mostrado satisfecho de que el alcalde de Inca, «haya entendido que estas medidas son beneficiosas» pese a que su partido las haya rechazado.

Según ha señalado el PP en un comunicado, la intención del Govern es gobernar para todos los municipios de Baleares «independientemente del color político de sus ayuntamientos».

«Nuestro objetivo es mejorar la vida de la gente con políticas útiles, y nos satisface ver que incluso gobiernos municipales socialistas reconocen la eficacia de las medidas», ha celebrado el portavoz ‘popular’.

El Decreto Ley de Emergencia Habitacional ha permitido en esta localidad la concesión de más de 25 licencias para transformar locales comerciales en viviendas, ofreciendo así una solución viable para muchas familias y propietarios con locales en desuso.

Pero desde prácticamente el arranque de la legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista ha venido rechazando todas y cada una de las medidas en materia de vivienda impulsadas por Prohens incluido el citado Decreto de Emergencia Habitacional.

Cuando fue aprobado por el Parlament el año pasado la diputada socialista Mercedes Garrido lo descalificó a las primeras de cambio porque suponía «la mayor desregulación urbanística» de la historia de Baleares y acusó a la presidenta de haber acordado su redacción con los promotores.

Además los socialistas descalificaban propuestas innovadoras como las viviendas a precio limitado, afirmando que «no están pensadas para la clase media ni para los jóvenes».

Baste indicar que el mes pasado el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, reprochó al Ejecutivo «no hacer nada» para paliar la crisis de vivienda en Baleares y de «pensar más en el lujo que en la clase media» reiterando la necesidad de limitar los precios del alquiler, aplicando una fracasada Ley estatal de Vivienda que en ciudades donde está implantada gobernadas por los socialistas, como Barcelona, está teniendo resultados nefastos.

De hecho el próximo mes de abril se cumplirá un año desde su entrada en vigor allí, y en estos once meses transcurridos el precio del alquiler en Barcelona ha pasado de 21,1 euros el metro cuadrado a 23,6 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento de un 11,84%.

Pero para los socialistas de Baleares el Govern del PP «no pone soluciones sino que favorece la especulación» y no ha impulsado «ni una medida» para facilitar el acceso a la vivienda, si bien el alcalde de Inca sí está utilizando las iniciativas aprobadas por el Ejecutivo autonómico para implantarlas en su localidad. La diferencia podría estribar en que Moreno gobierna, y el Grupo Parlamentario Socialista, está en la oposición.

Será por ello que este martes la presidenta Prohens, acusaba en el Parlament al anterior Ejecutivo de izquierdas de no tomar medidas adrede en materia de vivienda durante ocho años que gobernaron en Baleares, con la intención de «querer provocar» la crisis actual, y así «hacer política de las desgracias de la gente».

«¿No previeron ustedes la emergencia habitacional que venía? ¿No vieron cómo los ochos años anteriores los precios subían a un ritmo que nunca antes se había dado? ¿Por qué no comenzaron a hacer política de vivienda? ¿Por qué no desbloquearon suelo? ¿Por qué no desburocratizaron?», preguntó a los socialistas Prohens sin obtener respuesta.