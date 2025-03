El pacto de izquierdas que gobernaba el Consell de Mallorca la pasada legislatura bajo la presidencia de la solicitas Cati Cladera frenó la construcción de 300 viviendas públicas al modificar el Plan Territorial de la isla con la finalidad de proteger el territorio. Así lo ha denunciado este martes en el Parlament el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

En efecto, el 11 de mayor de 2023 el pleno del Consell celebró una sesión extraordinaria para aprobar la tercera modificación del Plan Territorial que se tradujo básicamente en la reducción en un 9% de la superficie de suelo de desarrollo urbano y una reclasificación de suelo urbanizable a rústico de 653 hectáreas. En la superficie de suelo urbanizable que se recalificó como suelo rústico estaba prevista la construcción de un total se 1.027 viviendas de las que al menos 308 debían ser públicas.

Durante su intervención en el Parlament, el conseller José Luis Mateo ha afirmado que el Govern «está apostando por la vivienda pública como eje fundamental del plan de choque, que se complementa, eso sí, con otras medidas, tanto a través de la Ley de Emergencia [habitacional] como a través también con la implicación del sector privado. Todo suma», ha dicho.

La modificación del Plan Territorial frenó las 300 viviendas púbicas

Mateo, dirigiéndose al PSOE se ha expresado así: «¿Si tanto reivindica la vivienda pública, cómo es que impidieron crear más de 300 viviendas públicas en Mallorca?». A continuación ha explicado que con la desclasificación de suelos urbanos aprobada con el Plan Territorial de Mallorca, en mayo de 2023, se suprimieron suelos urbanos que pasaron a ser rústico, donde se podían edificar 1.027 viviendas.

Teniendo en cuenta que la normativa urbanística exige un mínimo de 30% de reserva para vivienda de protección, al menos 308 deberían haberse destinado a vivienda de protección. Sigan ustedes dando lecciones, este Govern continúa trabajando», ha afirmado el conseller de Vivienda.

El conseller ha defendido las medidas impulsadas en materia de vivienda, recogidas en el plan de choque, tras ser preguntado por las socialistas Carol Marquès y Mercedes Garrido. Mateo ha señalado que los criterios y requisitos son diferentes para cada una de las medidas pero que persiguen el mismo objetivo de «lograr vivienda asequible para los residentes».

«Nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento para enderezar el rumbo de sus no políticas», ha reprochado a los socialistas, agregando que el Govern «ataca el problema desde diferentes frentes».

En relación con la colaboración con la iniciativa privada para sacar vivienda al mercado, Mateo ha recriminado al PSOE que «critique aquello que hace su partido donde gobierna».

La socialista Mercedes Garrido ha preguntado por qué no se financia vivienda con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), a lo que Mateo ha considerado que el PSOE «no está para dar lecciones» en este sentido. «Para hacer vivienda de protección oficial no han tenido tiempo, para hacer un convento en Campos sí», ha criticado Garrido, quien ha calificado de «decepcionantes» las propuestas del Govern para frenar la saturación turística.

Mateo defiende su gestión en Movilidad

Por otra parte, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la gestión en materia de movilidad, destacando los refuerzos en las líneas de bus, tren y metro, ante las críticas del PSOE y Més per Mallorca de no «impulsar medidas para limitar el colapso».

En el pleno del Parlament de este martes, Mateo ha defendido que el Govern trabaja «desde el primer momento» para mejorar el transporte público en las Islas y ha apuntado que el colapso en las carreteras «no es algo nuevo».

«El Govern trabaja para garantizar un transporte de calidad haciendo lo que ustedes no hicieron», ha dicho al PSOE y Més, quienes han lamentado la «falta de medidas» para desatascar Mallorca.

En este sentido, el diputado de Més Ferran Rosa ha hecho referencia al impuesto a los vehículos vacacionales anunciado el pasado viernes por el Ejecutivo, considerando que «lo que hay que hacer es poner límites». «Los Teslas y los multimillonarios también colapsan la Isla», ha dicho Rosa, lamentando que el Govern «se piensa que pagando se resuelven los problemas».

En esta línea se ha pronunciado la socialista Amanda Fernández, quien ha preguntado al conseller si «han desistido» en desatascar Mallorca. Según Fernández, hace dos años que el PP gobierna y «solo hay retrocesos y tiempo perdido».

Mateo ha destacado que su departamento ha impulsado refuerzos en el tren entre Palma e Inca y el metro de la UIB, aumentos en servicios especiales y avanza en la tramitación de nuevas líneas ferroviarias.

Para el conseller, el único objetivo es seguir aumentando el uso del transporte público y que sea «una alternativa real» al uso del transporte privado.

En cuanto a la regulación de la entrada de vehículos, ha señalado que en Ibiza se prevé aplicarla el próximo verano y que, en Mallorca, se ha realizado un diagnóstico por primera vez y se está trabajando en un proyecto de ley en este sentido.