Unió de Pagesos de Mallorca (UPM) y la formación política el PI denuncian el cierre del puesto de venta de productos del campo de Mallorca ubicado en Mercapalma y conocido como Es Situat. Según el sindicato agrario UPM, «Es Situat es un elemento vertebrador donde los payeses de manera directa pueden vender sus productos hortofrutícolas a los placeros, restaurantes o tiendas».

En un mensaje en Facebook, recogido por Europa Press, Unió de Pagesos de Mallorca ha defendido que «si se quiere seguir apostando por la soberanía alimentaria, por el producto local y por el paisaje que define el territorio, Es Situat de productores de MercaPalma no puede cerrar de manera unilateral, sin consenso con los payeses».

Dice el sindicato agrario que en Es Situat «los compradores poner cara y ojos a quien hace aquel producto» y, por ello, rechaza el cierre «unilateral» de este punto de venta planteado por la Cooperativa Camp Mallorquí, y ha pedido a las instituciones, Ayuntamiento de Palma y Govern, «consenso y diálogo».

Por esta razón, Unió de Pagesos ha pedido al Ayuntamiento de Palma, como accionista Mayoritario de MercaPalma, y a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, «consenso y diálogo» para subsanar esta problemática. «‘Es Situat de productores no puede morir», ha sentenciado.

Al mismo tiempo, el portavoz del PI en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha denunciado el mal estado del espacio Es Situat de MercaPalma donde los pequeños campesinos venden sus productos. «Este espacio gestionado por la Cooperativa Camp Mallorquí no puede desaparecer, pero tampoco puede suponer pérdidas a quien lo gestiona», ha explicado el consejero electo del partido regionalista el PI.

«Es una vergüenza que MercaPalma y, por tanto, el Ayuntamiento de Palma, de quien depende mayoritariamente, no pongan una solución en este espacio, tan necesario» ha explicado el conseller a raíz de la noticia de que el Camp Mallorquí no puede asumir las pérdidas de este espacio y los campesinos que vienen quedarán desamparados.

«Las semanas de campaña electoral nos acercamos, charlamos con estos pequeños productores y adquirimos un compromiso de intentar mejorar el espacio donde comercializan», dice Salas.

«Hace dos años que los payeses pidieron ayuda a las Instituciones para mejorar y dinamizar este espacio; se aprobó en el Parlamento que les ayudarían; incluso hubo visita de la Conselleria de Agricultura y de la Dirección del MercaPalma… pero todavía esperan. No se ha hecho nada», insiste Salas. «No sólo no se ha hecho nada, sino que no les han abaratado el local donde venden producto fresco y de proximidad», recuerda.

El conseller electo y también alcalde de Costitx ha dejado de manifiesto que «como siempre, no se propone ninguna alternativa a los campesinos que pueda suponer una mejora o una diversificación: se van tapando agujeros, sin ninguna planificación ni plan estratégico, se improvisa con medidas de corto plazo y la sensación de los payeses es que cada vez tienen más trabas en el ámbito administrativo, por el relevo generacional, por toda clase de presiones en el suelo rústico y por las normativas que regulan residuos de invernaderos, entre otros».

«Todo mi apoyo a Camp Mallorquí, a la Pagesia en general ya los campesinos que venden sus productos en Es Situat de MercaPalma. Necesitan una solución ya», ha sentenciado Salas.