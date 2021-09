P.-¿Se considera usted feminista? ¿Es más feminista que Irene Montero?

R.-Bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones. Para empezar, lo que está claro es que a mí Irene Montero no me considera feminista. Yo creo que tendríamos que preguntar al movimiento feminista de España si Irene Montero es feminista. Y yo creo que la respuesta es no. Montero está haciendo políticas contra las mujeres y está borrando a las mujeres de muchas de las políticas y las leyes que pretende que lleguen al Congreso de los Diputados. El feminismo es la búsqueda de la igualdad real entre hombres y mujeres y ya a está. Sin etiquetas, sin más aditivos. Esto es el feminismo. El feminismo es una ideología o una lucha, una reivindicación social y política que yo creo que es muy noble, muy justa y se ha avanzado mucho. A diferencia de lo que dicen algunas feministas de izquierdas, creo que España es un buen país para nacer mujer. Claro que sí. Como España es un buen país para para nacer gay, lesbiana, transexual o bisexual. España es un país libre y podemos ejercer nuestros derechos libremente. Esto no significa que no haya mucho camino por recorrer. La brecha salarial es algo que todavía sigue ahí y la presencia de mujeres en consejos de dirección todavía está muy por debajo de la presencia de los hombres.

P.-¿El feminismo es sólo una bandera de la izquierda?

R.-Lo que pasa es que algunos movimientos han intentado apoderarse del término feminista. Se ha llegado a asociar el feminismo con el anticapitalismo, incluso a veces con el veganismo, o sea, con una serie de tonterías que poco tienen que ver con con la búsqueda de la igualdad real entre hombres y mujeres, que es como define la RAE, el feminismo. De hecho, creo que no hay ministra en España que haya hecho tanto daño al feminismo como Irene Montero. Creo que cada vez que habla Irene Montero nace un machista. Cada vez que Irene Montero se pierde en los todas, todos, todes… nace un machista. El si el color de rosa oprime o no oprime está dejando de lado el verdadero problema que Montero no es capaz de solucionar. Este año ha habido 34 mujeres asesinadas en España y mientras nos entretenemos en tonterías, en los piropos o en el color de rosa y no se pone el foco en el Pacto de Estado contra la violencia de género impulsado por el Partido Popular, del cual me siento muy orgullosa. Un pacto que no firmó Podemos y que por eso no está ejecutando el Ministerio de Igualdad.