«Frente al modelo de inseguridad jurídica, excesiva burocracia y ataque a la propiedad privada de la izquierda, el PP de Baleares apuesta por un modelo de equilibrio entre la protección del territorio y la actividad humana y defensa de las familias y pequeños propietarios». Así lo ha anunciado la presidenta del PP en las Islas, Marga Prohens, en el transcurso de una rueda de prensa convocada para manifestar el posicionamiento del partido ante dos iniciativas que el Govern del PSOE de Francina Armengol y Pedro Sánchez llevará este martes al pleno del Parlament: la Ley de Conservación de Espacios Ambientales, la LECO, y el decretazo urbanístico.

«Dos normas donde observamos un Govern que sigue en una peligrosa deriva contra los pequeños propietarios, que genera inseguridad jurídica, más burocracia, que quita derechos a los ciudadanos y otorga carta blanca a las administraciones para hacer y deshacer. Dos normas que sobreprotegen a la Admnistración y desprotegen a la ciudadanía. Una deriva que habrá frenar el próximo mes mayo y volver a la cordura y al sentido común», ha advertido Prohens flanqueada por el diputado Sebastià Sagreras y el presidente de la comisión de Territorio y Vivienda del PP, Mariano Juan.

Según la presidenta del PP balear, «estas propuestas son un ejemplo más de cómo el PSOE quiere imponer un modelo de prohibición a los ciudadanos de Balears, un modelo que cada vez deja a los ciudadanos menor margen de acción y que aspira a controlarlo todo. Es un modelo, el socialista, que lo quiere todo para sí, que no respeta la propiedad privada y que aspira a dictarnos cómo tenemos que vivir».

«Por eso es importante que hablemos de estas dos iniciativas, la modificación de la LECO y el decretazo urbanístico, a las que nos vamos a oponer, pero es más importante incluso que entendamos que son el reflejo de la sociedad que Pedro Sánchez desde el Gobierno de España y Francina Armengol desde el Govern nos quieren imponer», ha señalado Marga Prohens.

«Hay que reaccionar y acabar con este modelo de imposición, es el momento de recuperar la libertad de las personas, de respetar sus derechos, sus propiedades, su trabajo, su forma de vivir»,ha añadido.

En este sentido, Prohens ha asegurado que «hay que cambiar la prohibición del PSOE por la libertad del PP, hay que acabar con el intervencionismo del PSOE para que las personas podamos vivir tranquilas y que el futuro sea un terreno de confianza y no de preocupación».

Por su parte, Sebastià Sagreras ha explicado que la LECO incluye «dos aspectos muy preocupantes: da potestad a las administraciones para revocar licencias y contempla el silencio desfavorable. Ahora, si algo no le interesa, el Govern se ahorrará hacer un informe negativo y le bastará con no contestar a quien tramite el proyecto. Actividades que deberían tener un informe favorable del Govern también podrán quedar paradas si a Armengol no le gustan».

Asimismo, Sagreras ha alertado de que esta modificación agrava problemas como los ya registrados en Recursos Hídricos o la Comisión Balear de Medio Ambiente, donde cientos proyectos de inversión en las islas quedan parados en cajones sin respuesta durante meses e incluso años.

En cuanto al decretazo urbanístico aprobado por el Ejecutivo de Armengol en plenas fiestas navideñas, Mariano Juan ha denunciado que se ha hecho de espaldas a los ayuntamientos y consells, lo que supone «un ataque a su autonomía y un ataque directo al pequeño propietario», en la medida en que, con este decretazo, el Govern cambia el uso de suelo de forma arbitraria y castiga a propietarios que no han desarrollado sus terrenos y que no han especulado con ellos, porque los reservaban para hacer más adelante un casa para sus hijos o nietos».

Un decretazo, a juicio de Juan, que, al retirar suelo urbano, «provocará un aumento de precio del que restante y, por tanto, un encarecimiento de la vivienda, además de trasladar la presión al suelo rústico».