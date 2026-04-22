El Govern balear que lidera la presidenta del PP, Marga Prohens, arranca en Mallorca el quinto plan de fosas de la Guerra Civil con 12 excavaciones previstas a ejecutar en los próximos dos años.

Las actuaciones de excavación, exhumación e identificación de restos humanos en dos fosas situadas en el cementerio de Son Servera (Mallorca), una ubicada en un parterre y otra en el área de los nichos. El objetivo de la intervención es localizar las fosas, recuperar los restos de las personas enterradas y avanzar en su identificación.

Estas actuaciones corresponden a la primera intervención en Mallorca del V Plan de Fosas, tras las intervenciones iniciadas en Ibiza y en Formentera —tanto en el cementerio viejo como en el cementerio nuevo de Sant Francesc y en Es Pujols—, y se enmarcan en el despliegue progresivo de este programa en todas las islas.

Los trabajos incluyen tareas de excavación y exhumación de restos, así como su estudio posterior mediante análisis antropológicos y genéticos.

Las actuaciones se ejecutan con equipos especializados en arqueología y antropología forense, con la participación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y ATICS, SL que fueron los únicos licitadores que se presentaron a este proyecto presupuestado en torno a 800.000 euros y que ya venían prestando el servicio hasta el IV Plan de Fosas.

Dos fosas en el cementerio de Son Servera

La intervención incluye dos zonas diferenciadas del cementerio de esta localidad mallorquina: por un lado, una fosa situada en un parterre y, por otro, una posible fosa localizada en el área de los nichos. Ambas actuaciones forman parte de las intervenciones previstas y han sido definidas a partir de estudios previos y testimonios recogidos.

Las labores incluyen la apertura de los espacios señalados, la documentación arqueológica de los hallazgos, la recuperación individualizada de los restos y su posterior traslado para su estudio en laboratorio, siguiendo los protocolos establecidos.

Este V Plan de Fosas prevé excavar 12 fosas (8 en Mallorca, una en Ibiza y tres en Formentera) e incluye, además de las ya citadas, la de Esporles en el Aljub de s’Heretat; la de Son Moro dels Llanterners, Comellar de Fondo, Son Escrivà y la de la iglesia de Sant Joan Baptista todas en la localidad mallorquina de Son Servera, además del cementerio de Artà.