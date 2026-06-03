Detenido en Madrid el ex policía local de Son Servera que intentó matar a su mujer tras más de un año fugado en Tailandia

El ex policía local de Son Servera que permanecía fugado desde enero de 2025 tras ser condenado a siete años de cárcel por intentar matar a su mujer estrangulándola se ha entregado en Madrid y ha ingresado en prisión.

Varios agentes interceptaron al agente hace varios días en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Desde la condena, el varón había permanecido oculto en Tailandia, según apunta Europa Press. El hombre consiguió salir de Mallorca tras desprenderse de la pulsera de control.

Este ex agente de la Policía Local de Son Servera fue condenado a siete años y medio de cárcel el pasado mes de octubre por unos hechos que tuvieron lugar en marzo del año 2018. En el domicilio de la pareja, ambos empezaron a discutir al regreso de una comida, ya que la mujer mostró su intención de salir con unas amigas, a lo que el hombre se negó.

Fue en ese momento cuando el ex policía se puso agresivo, agarró a la mujer por los hombros, la insultó y comenzó a darle manotazos, la arrastró por la fuerza al baño, la llevó hacia el dormitorio tirando del fular y apretó con fuerza tratando de asfixiarla «con clara intención de acabar con su vida», según relata la sentencia.

La víctima pudo finalmente zafarse propinando patadas a su agresor y escapar, primero al baño y luego a casa de una amiga. La Sala consideró que los hechos merecían la calificación de intento de homicidio porque de no ser porque la mujer logró escapar «el acusado objetivamente habría podido acabar con su vida».

El Tribunal también fijó una orden de alejamiento de la víctima durante diez años, así como el pago de 6.600 euros en concepto de lesiones y daños morales.

La Fiscalía pedía inicialmente una condena de diez años de prisión, aunque la Sala apreció el atenuante de dilaciones indebidas y rebajó la condena respecto a lo reclamado por el Ministerio Público y sin apreciar los delitos de malos tratos y amenazas esgrimidos por la acusación particular con el argumento de que las expresiones vertidas y agresiones están comprendidas en la conducta homicida.